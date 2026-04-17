Historia en 4 tiempos | Un regato “come” el puente que unía A Gudiña y A Mequita

El puente destruido entre A Gudiña y A Mezquita.

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Crédito para la primera cooperativa industrial en Orense

(2) La escritura de un préstamo de cinco millones y medio de pesetas a los once miembros de la Cooperativa Industrial Orensana Maquinaria Agrícola, ha sido formalizada en el transcurso de un acto celebrado en la Casa Sindical.

Este préstamo lo concede el Fondo Nacional de Protección al Trabajo a través de la Obra Sindical de Cooperación, y habrá de destinarse a la adquisición de terrenos, nave industrial y maquinaria, y será amortizado en diez años, los dos primeros sin interés.

La constitución de la Cooperativa surgió de un pequeño grupo de orensanos que, viendo la falta de industrias que se dedicasen a la construcción de maquinaria agrícola en la provincia, acometieron la idea con gran entusiasmo, a pesar de las dificultades de tipo económico que hizo que algunos de los socios abandonasen el proyecto o buscaran otro puesto de trabajo.

El acto estuvo presidido por el subdirector nacional de Promoción y Orientación de la Obra Sindical de Cooperación, Sr. Pardo Gayoso; el delegado provincial de Trabajo, don José Rodríguez García; presidente y don Eladino Ojea Vázquez, secretario de Imaco, además de otras personalidades sindicales, con el notario señor Moure Mariño.

(1976)

Firma del crédito en la Casa Sindical.

El orensano Abel Alonso Núñez, obispo en Brasil

Monseñor Abel Alonso Núñez.

(3) Monseñor Abel Alonso Núñez, orensano de nacimiento, ha sido nombrado por el papa Pablo VI obispo de la diócesis de Campo Maior, desmembrada recientemente de la archidiócesis de Teresina, capital del Estado del Piaui en Brasil, zona industrial con importantes industrias y centros comerciales.

Monseñor Alonso Núñez nació el 14 de junio de 1921 en el pueblecito de Ventas dela Barrera, del término municipal de Riós, en nuestra provincia. Ingresó en la Orden de la Merced en 1934 en el convento de Sarria (Lugo), luego tomó el hábito de novicio en el de Verín, en 1938, pasando al convento de Poio en Pontevedra para hacer los estudios de Filosofía y Teología. Se ordenó sacerdote en 1945.

En España fue superior de la casa de Olivenza, en Badajoz, y director del colegio Tirso de Molina, en El Ferrol. En 1953 fue enviado a Bolivia y desde allí al Brasil, siendo superior de varias casas y viceprovincial de los Mercedarios. Fue consagrado obispo en 1971 en la parroquia de los mercedarios de Rio de Janeiro pasando a ser auxiliar de Nicives y auxiliar del prelado de Bom Xesús, prelatura encomendada a los mercedarios españoles de la provincia de Castilla.

Monseñor Abel tomará posesión de su nueva diócesis de Campo Maior de manos del nuncio apostólico en el Brasil, el próximo día 13 de junio, fiesta de San Antonio, patrono de la iglesia catedral que va a regentar.

(1976)

El doctor José Fernández Rodríguez, socio de mérito del Liceo Recreo Orensano

El doctor Fernández Rodríguez descubre la placa en su honor.

(1) En el transcurso de un sencillo acto, fue descubierta una placa en la segunda planta y se le hizo entrega de una bandeja de plata con el nombramiento de socio de mérito al Dr. don José Fernández Rodríguez, en el Liceo Recreo Orensano.

Apenas anunciado, numerosos socios se congregaron en torno a esta sencilla celebración, asistiendo el gobernador civil, Sr. Llobell Muedra; el presidente de la Diputación, Sr. Ferrer Garrido y el alcalde de la ciudad, Sr. Riestra Paris, así como otras personalidades, ex presidentes y directivos.

Una placa de bronce, fundida en Malingre, fue colocada a la entrada de la segunda planta del Liceo, cuyo texto era el siguiente: “Esta planta fue construida e inaugurada en el año 1973, siendo presidente del Liceo Recreo Orensano don José Fernández Rodríguez”.

Pronunció unas palabras el presidente, don Amando Prada Castrillo, para ofrecer este homenaje del Liceo al que fue su presidente. En el momento de hacerle entrega del nombramiento una prolongada ovación subrayó el acto, que continuó cuando el Dr. Fernández Rodríguez descubrió la placa en bronce en la segunda planta.

Vivamente emocionado contestó el Sr. Fernández Rodríguez, que aceptó el homenaje “como expresión de gratitud a los directivos que me acompañaron y que tuve la fortuna de presidir, a las directivas que nos precedieron y al personal de esta casa, y lo ofrezco a todos los socios del Liceo”.

Después fue servida una copa de vino español, y por la noche, en el Restaurante Sanmiguel, la directiva, exdirectivos y expresidentes se reunieron en una cena de hermandad.

(1976)

Un regato “come” el puente que unía A Gudiña y A Mequita

El puente destruido entre A Gudiña y A Mezquita.

(3) A Esculqueira (A Mezquita) y Tameirón (A Gudiña) disponían hasta ahora de una carretera muy transitada por vecinos de ambos municipios. Era el paso ideal para hacer menos kilómetros. Sin embargo, las últimas lluvias provocaron un crecimiento inesperado del regato “Troiteiro”, más conocido como “Lavapernas”, que arrastró parte del puente que une ambas localidades. El agua también sepultó un tramo de carretera por la que ahora el caudal campa a sus anchas.

El puente había sido construido hace cuatro años, y era esencial para las ochenta familias de ambas localidades, cuyos vecinos están ahora muy preocupados ya que el vial era imprescindible para acceder a los prados donde pasta el ganado y atender a las fincas, además de para comunicarse. “Moita xente utilizaba esta pista para ir a pescar ou para ir ás terras. É moi necesario pois os tractores tampouco teñen por onde pasar. Agora hai que dar un rodeo indo pola N-525 recorrendo doce kilómetros cando antes a distancia era a mitade ou menos”, dicen los vecinos.

Como solución temporal los alcaldes de ambos municipios han brindado maquinaria a los vecinos para que lleven a cabo la dotación de un paso provisional, teniendo en cuenta que será necesaria la construcción de un nuevo puente. Asimismo ambos regidores han solicitado a Estructuras Agrarias que ejecute la obra.

La anécdota está en que, en los últimos días, algunos foráneos que desconocían el siniestro se llevaron un buen susto al toparse con que el vial moría en el regato. “Aunque hay unas piedras que parecen alertar del peligro, sin darme cuenta casi estaba en el agua”, comentó un visitante.

Crónica de Susana Prieto

(2001)

17 de abril de 1926 - Prohibida la educación religiosa en Méjico

Regresó a Orense procedente de Madrid el propietario don Elías Puga, acompañado de su hija Elisa.

-Regresó a Orense procedente de Pontevedra el médico don Bernardino Temes.

-Llegó a Orense procedente de Verín el inspector de Higiene Pecuaria don Javier Prado.

-Regresó a Orense procedente de La Gudiña el farmacéutico don Alfredo Barja.

-El señor Castañé, de la importante casa de Barcelona M. Castañé, se encuentra en viaje de negocios en Orense y en el Hotel Roma, donde informa sobre su negocio dedicado de antiguo a las lujosas instalaciones, decoración de arte y mobiliario en casas particulares y toda clase de establecimientos.

-El obispo de Barcelona, doctor Guillamet, muere víctima de la gripe.

-El Gobierno de Méjico prohibe la instrucción religiosa de ningún tipo en los colegios y escuelas libres, donde los profesores no podrán pertenecer a congregaciones religiosas ni ser ministros de ninguna religión.

17 de abril de 1951 - Posible guerra con China y Corea del Norte

Nacieron en Orense: José Gómez Blanco, Estrella Conde Quintairos, Maximino González Mosquera, Blanca López de Castro, Saturnina Agustín Rodríguez, Ángeles Vázquez Lorenzo y Celso Fernández Agregán.

-Se casaron: José Rodríguez González y Asunción Padrón Cruz, Manuel González López y Vicenta González Vidal, Jesús Rodríguez García y Celsa Álvarez Rodríguez, Manuel Quintana Rodríguez y Teresa Varela García, Cándido Crespo Rodríguez y Carmen Datorre Fernández, Antonio Rodicio Pérez y Herminia García Álvarez, Felisindo Fondeira Pérez y Salomé de San Antonio Fernández.

-Por don Evaristo Martín Blázquez y su distinguida esposa doña Isidora Gutiérrez Martín, y para su hijo don Evaristo Martín Castro, funcionario de la Fiscalía de Tasas, ha sido pedida a don Francisco González Nóvoa la mano de su encantadora hija Marujita.

-Los republicanos piden en la Cámara y en el Senado que Estados Unidos declare la guerra a la China comunista y a Corea del Norte.

17 de abril de 1976 - Beny Fernández triunfa en el Jarama

El piloto vigués “Beny” Fernández gana la carrera para Turismos de serie grupo-1 disputada en el circuito madrileño del Jarama a los mandos del BMW 2.002-TI de Reverter, asistido en “boxes” por el propio Reverter, Tabarés y los mecánicos Chicho y Seara.

-El club de La Derrasa se impone al de A Tobeira en Nigrán por 1-4 en el Campeonato Gallego Interclubs de tenis, con Pepín Méndez, Moncho R. Conde, Legido y Troncosito en el equipo orensano.

-(1) El doctor don José Fernández Rodríguez es nombrado socio de mérito del Liceo Recreo Orensano, descubriéndose una placa en su honor.

-(2) La Cooperativa Industrial Orensana Maquinaria Agrícola, la primera de su tipo en nuestra provincia, recibe un crédito de cinco millones y medio de pesetas.

-(3) El orensano Abel Alonso Núñez es nombrado obispo de la diócesis de Campo Maior, la más populosa del norte de Brasil.

-El ciclista belga Marc de Meyer gana la clásica París-Roubaix sorprendiendo en el sprint final a los favoritos Merckx, Moser o De Vlaeminck.

17 de abril de 2001 - Fracasa la OPA contra Adolfo Domínguez

17 de abril de 2001.

Los accionistas mayoritarios de Adolfo Domínguez, entre ellos el grupo catalán Puig o Caixanova, comunican oficialmente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores su rechazo a la OPA que Cortefiel lanzó sobre la firma ourensana el pasado día 14 de marzo, un posicionamiento que supone el fracaso de la OPA y permite a Adolfo Domínguez mantener el control sobre su empresa, que incrementó de inmediato su cotización.

-El alemán Ralf Schumacher (Williams BMW) gana el Gran Premio de San Marino, su primera victoria en el Mundial de Fórmula Uno, una carrera en la que el español Fernando Alonso (Minardi) se vio obligado a abandonar en la quinta vuelta tras chocar con las protecciones.

-(4) Las riadas destruyen el puente que unía a sendos pueblos de A Gudiña y A Mezquita y que había sido levantado hace cuatro años.

-El Antena 3 Boomerang gana la Copa de España de fútbol sala al vencer en la final al Playas Castellón por 5-3, poniendo así fin a cinco años de sequía desde que los madrileños ganaran Liga y Copa en 1996.