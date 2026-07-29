Historia en 4 tiempos | Los reyes recorrieron en helicóptero la Sierra de San Mamed

El cambio de ruta de los reyes para ver la sierra de San Mamed, reflejado en el plano.

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La portada de La Región del 29 de julio del 1976. | La Región

Los reyes recorrieron en helicóptero la Sierra de San Mamed

Los reyes de España cambiaron en la tarde del martes el itinerario del helicóptero que les llevaría desde Verín a Ribadavia con el fin de conocer la sierra de San Mamed, donde se quiere instalar un parque nacional, y el monasterio de Montederramo desde el aire.

El cambio del itinerario se produjo a instancias del representante de Adena-Galicia en Orense, señor Moure Reverter, quien desde hace tiempo está empeñado en que toda la sierra de San Mamed sea convertida en un parque nacional, con las ventajas que esta declaración comporta por la conservación de la naturaleza en aquella zona. Durante los cambios de impresiones que el rey mantuvo con el señor Moure Reverter, éste le entregó el proyecto de reconstrucción de la iglesia del monasterio de Montederramo así como el del parque nacional.

El cambio de ruta de los reyes para ver la sierra de San Mamed, reflejado en el plano. | La Región

Don Juan Carlos se interesó por los proyectos de Adena-Galicia, la cual es presidida por la condesa de Fenosa, en el Pazo de Villamarín, isla del Ulla y Polígono de Sabón.

Por lo que respecta al futuro de la sierra de San Mamed, el rey consideró que “nuestro viejo proyecto” tiene una buena oportunidad de llevarse a cabo en el momento actual. Recientemente ha sido nombrado director general de Icona el señor Aulló.

Finalizado el acceso sur por carretera a Galicia

El subdirector general de Carreteras, señor Aldama, ha recorrido ayer el tramo Requejo-La Canda, de Accesos a Galicia, acompañado del ingeniero orensano señor Hassan.

El tramo se halla en pleno servicio desde el pasado día 23, por lo que la ruta a Madrid se hace ya toda ella por los nuevos accesos.

Uno de los túneles del nuevo acceso a Galicia. | La Región

Según noticias llegadas a nuestra Redacción, se esperaba que el rey inau-

gurase este tramo, bien recorriéndolo por carretera en su venida a Galicia, bien acercándose a La Canda tras su visita a Verín.

Se desconoce, pues, por el momento, cuándo será inaugurado oficialmente.

Para tenerlo en servicio el día 23, brigadas de obreros trabajaron intensamente, en turnos continuados durante varios días.

El nuevo tramo en servicio, entre La Canda-Padornelo y Requejo, en la provincia de Zamora, tiene una longitud de 21 kilómetros en el recorrido. Pero en lo que más se ahorra es en tiempo, pues ahora se hace el recorrido en un cuarto de hora, dado que el límite de velocidad está en los 110 km. hora.

Tiene dos túneles, el de La Canda y el de Padornelo, de 200 y 300 metros de largo, seis viaductos, seis vías lentas, pendientes máximas del seis por ciento, 48 curvas, las más cerradas con radio de 250 metros (algunas en el tramo anterior tenían un radio de 20 metros). La cota máxima en los puertos se ha rebajado en cincuenta metros.

Una “Maternidad” de Baltar para la reina

“Maternidad”, de Arturo Baltar, obsequio de la Diputación a la reina doña Sofía. | La Región

Una escultura titulada “Maternidad”, obra de Arturo Baltar, adquirida por la Diputación, ha sido el obsequio entregado a su majestad la reina de España, doña Sofía, en el transcurso del almuerzo ofrecido a los reyes de España por la Diputación en el Parador Nacional de Monterrey.

29 de julio del 1926 | Aterrizaje forzoso en la orilla del río Sil

Un coche matrícula de Pontevedra y un coche de tracción animal chocan en la calle del Progreso en Orense, causándose daños por valor de 100 y 500 pesetas, respectivamente.

-Se encuentra en Orense el abogado don Ramiro de Sas.

-Con objeto de pasar la luna de miel en Orense, llegaron a esta capital don Manuel González y su joven esposa, Carmen Pascua Cid.

-Un avión militar que viajaba de León a La Coruña realiza un aterrizaje de emergencia en las inmediaciones del río Sil, cerca de la estación de San Clodio (Lugo), debido a la proximidad de la noche. Numerosos vecinos vieron cómo el aparato descendía y poco antes de tocar tierra se enganchaba su hélice en un cable de alta tensión eléctrica, cayendo de pico por la parte trasera en el arenal del río Sil. Milagrosamente salieron ilesos el capitán y el mecánico que viajaban a bordo del avión, que sufrió importantes averías en la hélice y en el tren de aterrizaje.

-El periodista López Rienda es condenado con dos meses y un día de arresto y multa de 1.000 pesetas por un delito de calumnia “por escrito y con publicidad” con su libro “El millón de Larache”.

29 de julio del 1951 | Doble boda en Castro Caldelas

En Castro Caldelas contrajeron matrimonio las simpáticas señoritas (hermanas) Waldina y Paquita Arias Andrés, hijas del propietario de esta localidad don Gerardo Arias Méndez, con los jóvenes don Juan Antonio Rodríguez Estévez, propietario de Santiago de la Medorra, y el industrial de Castro Caldelas don Modesto Prieto Freire.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Antonio Taín Villar, Ramón Sousa Bugallo, Luisa Cerdeiro Teijeiro e hijo menor, Alfredo Casares Mouriño, Pura Carlango Rodríguez con dos hijos menores, Manuel Lamas Lamas, Margarita Janeiro López, Manuel Deo Ferreiro, Luisa Rodríguez Meiriño con dos hijos menores, Artemia Rodríguez Álvarez, Gumersindo Meleiro Miguélez, Luis Ramos Martínez, Silvina González Quintas, José González Iglesias, Dolores Enríquez con dos hijos menores, Benito Blanco Rodríguez, Pilar Mera García, Benjamín Álvarez Iglesias, Segundo Álvarez Gallego, Raimundo Fernández Reinoso, Rosa Fernández Muelas, Amelia Fernández Grande, Gerardo Álvarez Rodríguez, Adolfo Rodríguez Nogueiras, Laureano Prada Conde, Teresa Rodríguez Estévez, Flora Martínez Rodríguez, Darío Melón Melón, Sergio Álvarez Rodríguez, Consuelo Aldrade Fernández y Manuel Fernández Peña.

29 de julio de 1976 | El rey Juan Carlos ante 40.000 labradores en la Terra Cha

Noticias escaneadas del periódico La Región del 29 de julio del 1976. | La Región

Por don Román Alonso y su esposa, doña Matilde Uceda, y para su hijo Carlos, ha sido pedida a los señores don Gregorio Jiménez y doña Marina Losada, la mano de su encantadora hija Pilar.

-(1) Los reyes de España recorrieron en helicóptero la Sierra de San Mamed, una expedición que no estaba prevista en su itinerario oficial y que sirve de impulso para varios proyectos en la zona, a la que se quiere convertir en parque nacional.

-(2) La reina doña Sofía es obsequiada con una escultura de Arturo Baltar en su visita a nuestra provincia.

-Los reyes de España continúan su viaje por Galicia con multitudinario recibimiento en Lugo y cerca de cuarenta mil labradores escuchando las palabras del rey en la Terra Chá.

-(3) El acceso sur por carretera a Galicia es finalizado al entrar en funcionamiento el último tramo La Canda-Requejo.

-La dirigente comunista española Dolores Ibarruri “La Pasionaria” llega a Roma para asistir a la Asamblea del Partido Comunista Español que se celebra en la ciudad, un gesto que parece acercar su posible regreso a España en un futuro no muy lejano.

29 de julio del 2001 | Otra víctima mortal de ETA

Noticias escaneadas del periódico La Región del 29 de julio del 2001. | La Región

Las Asociaciones Vecinales de Mariñamansa, Barrocás, Inmaculada y Seixalbo entregan tres mil firmas en el Concello de Ourense pidiendo que se cree un parque en la finca de la Diputación en Mariñamansa.

-El presidente de Bolivia, Hugo Banzer, renuncia al cargo al padecer cáncer de pulmón e hígado, traspasando el mando de la nación al vicepresidente, Jorge Quiroga.

-El escritor Arturo Pérez Reverte es acusado de plagio por supuestamente copiar un guión ajeno para crear el argumento de la película “Gitana”, en la que el escritor participó el pasado año. El caso de Reverte se suma a los de Ana Rosa Quintana y Camilo José Cela, la primera acusada de plagiar fragmentos enteros de una obra ajena, y el segundo de plagiar un libro para escribir la obra con la que el Nobel ganó el Premio Planeta.

-El general Justo Oreja, de 62 años, muere en el Hospital madrileño de La Paz a causa de las heridas sufridas hace un mes en un atentado de la banda terrorista ETA. Con la muerte del militar, casado y padre de cuatro hijos, son ya doce las personas asesinadas por ETA en lo que va de año.