Ourense no tempo: álbum de verano | La banca Romero 1914

Hoy le toca el turno a uno de los edificios que más merece mi atención. Ha sido protagonista de múltiples historias; la primera, como sede de una de aquellas bancas locales que prestaban un servicio limitado, pero fundamental en su época. Lamentablemente, aquel capítulo tuvo un final doloroso, especialmente para los ourensanos que, impotentes, vieron desaparecer gran parte de sus fortunas y ahorros: os hablo de la Banca Romero.

Tras ese periodo convulso, el edificio recuperó su buen nombre al convertirse en la Academia de Martín Mouriño. Sin embargo, al cerrar el centro docente, su destino fue el de una casa de vecindad que, carente de los cuidados necesarios, fue sumiéndose poco a poco en el abandono.

Por fortuna, hace años la familia Domínguez decidió recuperar algunos edificios históricos de la ciudad para “vivirlos”, y este fue uno de los elegidos. Es de justicia decir que han realizado un trabajo fantástico: hoy el edificio conserva todo su porte antiguo, pero luce reluciente, integrándose de nuevo con dignidad en nuestra fisonomía urbana.

La fotografía original que acompaña este recuerdo data de 1914.