Historia en 4 tiempos | ¿Por dónde suele hacer turismo en la provincia?

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página de La Región del 17 de agosto de 1976 | La Región

¿Por dónde suele hacer turismo en la provincia?

Plácida López Pereira, José Fernández Cid y Ramón Cruz González.

Plácida López Pereira (Ama de casa).-A donde más me gusta ir es a Sobrado del Obispo para estar allí con las monjas y las niñas con quienes lo paso muy bien. Me gusta ir también a Taboadela, en donde tengo a un buen amigo. Voy también a la Medorra a visitar a Manoliño, un niño inválido que lleva 14 años postrado en una cama. Visito cuando puedo Villarnal, Almorfe para ver a Mary Carmen, e Incio.

José Fernández Cid (Em-pleado).-Las villas que más me gustan y visito con más frecuencia son Carballiño y Ribadavia. Hay buen vino y buen pan. Vamos en verano y durante el año. En invierno subimos al Cumial, a tomar el sol, o a Amoeiro, en donde hay campos preciosos para el verano. Conozco las fiestas de Verín, que me gustan mucho, y las de Carballiño.

Ramón Cruz González (Empleado de banca).-Los fines de semana no salimos de la provincia pero dentro de la semana solemos ir a Allariz ya que con los accesos se hace fácil y rápido el viaje. Nos bañamos en la piscina de agua depurada y cercana al río que es estupendo. Los compañeros de banco suelen ir en pandilla. Allí hay buena pesca. Antes íbamos con menos frecuencia. Alguna vez vamos a Carballiño en plan de diversión los sábados y de comer los domingos. Me gustan las fiestas y atracciones de Ribadavia. Suelo ir también por Mugueimes, Muiños y Xinzo de Limia, sobre todo de caza.

Encuesta de Jesús Losada

(1976)

Procesión en honor de San Roque en la ciudad

Procesión en honor de San Roque en Orense.

San Roque tuvo ayer su procesión. Pobre, pero sentida, y sin que faltara la Banda de Música, como tiene que ser. Hasta la presencia de la Corporación Municipal fue escasa, por eso de las vacaciones y el veraneo.

Presidió en funciones de alcalde, el teniente de alcalde señor González Suárez, a quien acompañaban los señores Trebolle, Diz Ojea, Osorio Espiñedo e Iglesias Nóvoa.

A San Roque bendito ya pocos le rezan, por eso de que la penicilina acabó con las pestes. Pero ningún año le falta el homenaje de la Policía Municipal, que lo saca a hombros por la ciudad.

Por la mañana, procesión, y por la tarde, fiesta en honor a San Roque bendito.

(1976)

Polémica remodelación en el Parque Barbaña

El alcalde Manuel Cabezas jugando a la rana con los niños en la inauguración del parque.

El Concello organizó una sesión de juegos tradicionales -como la rana, el aro o los zancos- para llenar la nueva plaza de niños y contrarrestar así las críticas vecinales, en la inauguración “oficial” de las nuevas instalaciones del Parque Barbaña, aunque los jóvenes ya llevan varios días disfrutando de las nuevas pistas.

El alcalde Manuel Cabezas presidió el acto acompañado de los concejales Enrique Nóvoa, Aurelio Gómez Villar, José Luis Rodríguez Cid y Francisco Javier Rodríguez Nóvoa, que no dudaron en jugar con los niños. El presupuesto de la obra fue de algo más de 300 mil euros para una zona acondicionada de 4.000 metros cuadrados, incluyendo una zona de paso y una pasarela sobre el río.

Los vecinos del Mirador Alameda, la urbanización contigua al parque, realizaron desde el otoño pasado diversos actos de oposición a la construcción de las pistas, con entrega de folletos informativos, lazos verdes, manifestaciones y la recogida de más de mil firmas que fueron entregadas al alcalde. No obstante, el concejal de Medio Ambiente, Enrique Nóvoa, señaló que dicho rechazo “fue abanderado por la oposición, que estuvo en contra de esta obra y de todas las que llevamos hechas desde que estamos en el equipo de gobierno”. Nóvoa también explicó durante el acto de inauguración que “los vecinos van a estar a gusto con lo que se ha hecho aquí”, mientras que Rocío Díaz, presidenta de la Asociación de Vecinos del Parque Barbaña, aseguró que “nadie del barrio fue a la inauguración y los niños eran de un campamento”, recordando carencias como la ausencia de un arenal para los más pequeños y de más árboles para dar sombra o la falta de vallas de protección para evitar que los balones se vayan al río.

(2001)

17 de agosto de 1926 - Reforma de la enseñanza en España

Una lluvia torrencial cae sobre la ciudad de Orense e inunda varias casas en la calle de la Burga, arrastrando grandes cantidades de arena y piedra en distintas calles de la ciudad, particularmente en la plazuela de San Cosme.

-Don Felipe Sánchez Guerra abre un nuevo comercio de tejidos y novedades en Orense en la calle Paz, al lado del Gobierno militar.

-Estuvo en Orense con su abuela la señora de Cantón, el ilustre catedrático y crítico de Arte don Javier Sánchez Cantón, subdirector del Museo del Prado.

-Se encuentra pasando unos días con su familia en Orense el piloto aviador don Severino Morenza.

-Llegó a Orense procedente de Nueva York nuestro amigo don Eduardo Iglesias Aniño.

-Llegó a Orense procedente de Madrid el diputado provincial y concejal del Ayuntamiento don Antonio Saco y Arce, querido amigo nuestro.

-El Gobierno reforma la Segunda Enseñanza en España y divide el Bachillerato en dos secciones, Ciencias y Letras, dando mayor importancia a las Humanidades al aumentar un curso la Lengua Latina.

17 de agosto de 1951 - Nuevo hundimiento en un velatorio

Nacieron en Orense: Federico Mena Otero, Julio Diéguez Casmartiño, María Agregán Sotelo, Marina Feijóo Grande y Ana Llas Barroso.

-El pueblo de Rubiás, en Bande, vive un nuevo episodio de hundimiento de un piso cuando se velaba un cadáver, un caso relativamente habitual en la provincia cuando hay demasiada concentración de personas, saldado en esta ocasión con 17 heridos, uno de ellos, una mujer de 60 años, de gravedad, cuyo estado hizo necesario su traslado al Hospital Provincial de Orense.

-En Orense recibió la Primera Comunión la niña Lucita García Santos, hija del maestro nacional don Alemundo García Rodríguez y esposa doña Josefa Santos Nóvoa.

-Con toda felicidad ha dado a luz una hermosa niña doña Paquita Rubio, esposa del alto empleado del Instituto Nacional de Previsión don Luciano Fariña Couto. La niña recibió el nombre de María Luisa.

-En Orense contrajeron matrimonio la elegante y bella joven Carmiña Martínez Piñeiro, maestra nacional de Mugares-Toén, y don Manuel Freire Rodríguez, agente de policía con destino en Mieres (Asturias).

17 de agosto de 1976 - Anselmo López Morais, detenido en Padrón

Titulares de La Región del 17 de agosto de 1976

Don Eduardo Ulloa Añel, primer orensano sacerdote del Opus Dei, celebra su primera misa en la iglesia parroquial de Santo Domingo, en Orense, abarrotada de familiares y amigos del misacantano.

-En Vigo se casaron la señorita Marosa Tenreiro Temes y el ingeniero de Montes don Ricardo García-Borregón y Millán, apadrinados por la madre de la novia, doña Marosa Temes Ramos, viuda de Tenreiro, y el padre del novio, don Ricardo García-Borregón.

-(1) Más orensanos que hacen turismo por la provincia.

-(2) Procesión en honor de San Roque en Orense.

-Anselmo López Morais, secretario de la agrupación provincial del Partido Socialista Popular (PSP) en Orense, fue uno de los siete detenidos en la manifestación celebrada en Padrón con motivo del aniversario de la muerte de Ramón Reboiras. Todos los detenidos fueron puestos en libertad por el juez después de pasar la noche en la Comisaría de Santiago.

17 de agosto de 2001 - Detenido en Madrid Sito Miñanco

Titulares de La Región del 17 de agosto del 2001

El alcalde Manuel Cabezas preside la inauguración de la remodelación del Parque del Barbaña, con nuevas instalaciones, zona de paseo y una pasarela sobre el río, y la ausencia destacada de los vecinos del Mirador Alameda, los vecinos de la urbanización contigua al parque que llevan meses oponiéndose a la obra.

-Javier Imbroda debuta como seleccionador nacional de baloncesto con victoria de España sobre Grecia por 84-79 en partido de preparación para el Eurobasket, con los jóvenes Pau Gasol y Navarro liderando al equipo en su debut con la selección absoluta.

-La incautación de cinco toneladas de cocaína que viajaban en dos barcos procedentes de Ecuador culmina con la detención como responsable del alijo del conocido narcotraficante gallego Sito Miñanco en un chalé de la localidad de Villaviciosa de Odón (Madrid), una operación que ha sido bautizada como “Grumete” y en la que han sido detenidas 25 personas. El “capo” gallego, que ya cumplió condena por tráfico de drogas y estaba en libertad condicional por un desembarco de hachís en la ría de Vigo, podría ser el cabecilla de una organización internacional que pretendía distribuir la droga por España y otros países de Europa.