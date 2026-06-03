Historia en 4 tiempos | La viuda de Franco entrega un bastón de mando de su esposo al Regimiento Zamora 8

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página del 3 de junio de 1976.

La viuda de Franco entrega un bastón de mando de su esposo al Regimiento Zamora 8

Doña Carmen Polo entrega el bastón de mando.

(2) En su casa de la calle Hermanos Bécquer en Madrid, se ha celebrado el acto de la entrega de un bastón de mando del general Franco al Regimiento de Infantería Zamora 8 de guarnición en Orense, que fue el primer destino que tuvo Franco tras su salida de la Academia General con la graduación de teniente.

El acto fue presidido por el ministro del Ejército, teniente general Álvarez-Arenas, en presencia de la señora de Meirás, viuda de Franco, doña Carmen Polo, que hizo la donación de este bastón de capitán general al Regimiento.

El teniente general Álvarez-Arenas pronunció unas palabras de agradecimiento a la viuda de Franco por la entrega de esta bastón, que pasará a ser guardado junto a la bandera de dicho Regimiento en su acuartelamiento de San Francisco en nuestra ciudad.

Correspondió a estas palabras doña Carmen Polo, que dedicó un emocionado recuerdo al que fuera jefe del Estado español.

El bastón fue recibido por una comisión de jefes y oficiales del Regimiento de Infantería Zamora 8, expresamente llegada a Madrid para asistir al acto.

(1976)

Empleados de Oren’s reclaman su nómina

Trabajadores frente a la sede de Oren’s.

(1) Más de un centenar de trabajadores de la empresa Oren´s del polígono industrial de San Ciprián de Viñas se ha mantenido en las proximidades del recinto durante dos días con el fin de percibir la nómina correspondiente al mes de mayo.

Como saben nuestros lectores Oren´s presentó recientemente suspensión de pagos y solicitó expediente de regulación de empleo. Por el momento la empresa ha suspendido sus actividades en algunas secciones.

Las empleadas de las secciones de corte y confección se encuentran de vacaciones de verano a petición de la empresa, accediendo a que fuera anticipadas. Cuando esto sucedió, según las propias empleadas, se les había prometido el abono de sus haberes en fecha del 31 de mayo pasado.

Gran parte del personal, entre el que se encuentran muchas mujeres casadas, estuvo a la puerta de la fábrica esperando el percibo de sus honorarios. Entre el personal de la plantilla se comenta que, pese a las dificultades económicas, la producción en los últimos meses fue mayor que nunca. No obstante, surgen diversas quejas respecto al trato que reciben del jefe de producción, en medio de rumores sobre reducción de plantilla.

Según versión de un portavoz de la empresa, un directivo se personará en la fábrica con la nómina para hacer frente a los haberes de todo el personal. En ningún momento, pese a las dificultades, la empresa ha dejado de pagar un solo día, pero ahora estas cuestiones económicas se ven intervenidas por la acción judicial, algo que se califica de “problema transitorio”.

(1976)

“Vivimos una época de impostura”

Xaime Quessada durante la presentación de “El olvido”.

(3) El fruto de tres años de trabajo y una obra “destructiva” que ataca la corrupción de los “sacrosantos” valores establecidos. Así se presenta “El olvido”, la tercera incursión literaria del pintor Xaime Quessada, que tuvo su “bautizo” en la tarde de ayer en las instalaciones del Liceo, de la mano de Santiago Lamas y Manuel Peña Rey.

“Con esta obra le tomo el pelo al galleguismo del negocio, hablo de la agonía de las ideologías, de cómo se utiliza la lengua como forma de manipulación, de la decadencia de la izquierda, y critico a los grandes grupos de comunicación”, afirma Xaime Quessada sobre “El olvido”. Por su obra, prologada por Darío Villanueva -“me pidió un retrato y, a cambio, prologó el libro”-, pululan muy diversos personajes, a través de los cuales emprende un ataque global contra la sociedad de la impostura, del tipo que sea.

Con infinidad de referencias, desde Proust a Valle Inclán -“el más gallego de todos, que no escribió en gallego”-, Quessada muestra ser un artista multiforme. “El mundo de la literatura actual es mucho más falso que el del arte. Ya no hay escritores humanistas y si ven que puedes descubrir su falta de cultura te miran como si fueses un intruso”, critica.

Deja también espacio para la diversión: “Escribí un libro tan largo para que no se lea”, comenta jocoso.

Crónica de E. Rodríguez

(2001)

3 de junio de 1926 - Don Vicente Risco se convierte en padre

La Federación Republicana de Orense designa para la junta directiva del partido a la formada por los señores: Luis Fábrega (presidente), Edmundo Estévez, Pío Príncipe, Eduardo V. Caamaño, Obdón Vide, Adolfo Moure, Cayo Vecino, Lucio Pérez y José R. Mangana.

-En Allariz ha dado a luz con toda felicidad un precioso niño la joven esposa del culto profesor de la Normal de Maestros don Vicente Risco.

-En la iglesia de Santo Domingo de Orense contrajeron matrimonio don José Lloves y la simpática joven Carmen Santos, obsequiando espléndidamente a sus invitados en la fonda La Mexicana.

-La niña Sarita Rodríguez Cuadrado, hija del acreditado industrial de Orense don Leonardo Rodríguez, termina con brillantes notas el primer curso del Bachillerato.

-El alférez de Infantería don Carlos Arce Villamil, hijo del comandante don Abelardo Arce Mayoral, es ascendido a teniente por su reciente actuación en Marruecos.

-Bernardino Machado renuncia a la presidencia de Portugal al triunfar la revuelta militar encabezada por el general Gómez da Costa.

3 de junio de 1951 - Boda distinguida en Santiago de Compostela

Nacieron en Orense: Dolores Rodríguez Nóvoa, Generosa Val Prieto, Julio Barros Nolasco, José Rodríguez Testa y Víctor Dorribo Prada.

-En Orense contrajeron matrimonio la bella señorita Sarita Novelle Seoane y el funcionario de la sucursal del Banco Hispano Americano en Orense don Valentín Giménez Temes, apadrinados por don José Anta Álvarez y la señorita Carmen Giménez Temes, hermana del novio.

-En Santiago de Compostela se casaron la distinguida señorita Mercedes Alsina Gómez-Ulla y don Carlos del Valle-Inclán Blanco, médico en Vigo, apadrinados por don Fernando Alsina González, padre de la desposada, y doña Josefina Blanco, viuda de Valle-Inclán y madre del novio.

-El boxeador estadounidense Ezzard Charles retiene su título de campeón del mundo de los pesos pesados al vencer por puntos a su compatriota Joe Maxim en combate disputado en Chicago.

-El rey Faruk de Egipto, de viaje de bodas junto a su esposa por el Mediterráneo, desembarca en Palma de Mallorca.

3 de junio de 1976 - El rey Juan Carlos, ovacionado en Estados Unidos

3 de junio de 1976.

Nacieron en Orense: Javier Rivera Casares, Roberto Villar López, Sonia Suárez Suárez, Agustín Araujo González, Luisa González Barbosa, Paz Barrio Nine, Roberto López Dorado, Miguel Arias Miravalles, Adela Romano Sánchez, Ángeles Fariñas Sarmiento, Purificación García Rodríguez y Vicente Gómez-Carracedo Portero.

-(1) Un centenar de trabajadores de Oren’s reclaman sus nóminas a la puerta de la empresa en el Polígono de San Ciprián.

-(2) La viuda de Franco, doña Carmen Polo, entrega un bastón de mando del generalísmo al Regimiento de Infantería Zamora número 8 de guarnición en Orense, donde Franco sirvió su primer destino como oficial.

-El rey Juan Carlos reinvindica la monarquía española en el Congreso de Estados Unidos y es ovacionado hasta en cuatro ocasiones.

-El ciclista español Antonio Menéndez, del equipo Kas, gana la etapa 11 del Giro de Italia tras una espectacular escapada de 215 kilómetros, con más de 12 minutos de ventaja sobre el pelotón.

3 de junio de 2001 - La vieja cárcel tendrá uso cultural

3 de junio de 2001.

-(3) El pintor ourensano Xaime Quessada presenta su libro “El olvido” en el Liceo, su tercera “incursión literaria”.

-La oposición (PSOE y BNG) vota en contra de la permuta que devuelve la vieja Cárcel de Ourense al Concello tras casi 80 años, al considerar que el edificio “ya era propiedad municipal” y habría que reclamarlo por la vía judicial; mientras el alcalde, Manuel Cabezas, defiende el acuerdo con el Estado y la permuta por un solar en O Couto afirmando que “79 años después la cárcel vuelve a ser municipal, 14 desde que cesó su actividad y uso”, asegurando que “en un mes” se aprobarán las bases para construir allí un parking y poner en marcha el proyecto de rehabilitación del inmueble para usos culturales.

-Un atentado suicida en la popular discoteca Pascha de Tel Aviv al inmolarse un terrorista que se hizo estallar en medio de la cola de jóvenes que iban a entrar en el local deja al menos 16 muertos y decenas de heridos, en el ataque más sangriento desde que comenzó la “intifada” palestina y la subsiguiente represión israelí, que ya han provocado la muerte de cerca de 500 palestinos y 88 israelíes.