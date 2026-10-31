Historia en cuatro tiempos | Otro chalet que se va

El chalet Villa Argentina y su jardín, que darán paso a una nueva edificación.

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

La primera 31 de octubre de 1976. | La Región

Otro chalet que se va

El chalet Villa Argentina y su jardín, que darán paso a una nueva edificación. | La Región

(2) Hace muy pocos días han comenzado las obras de destierro del amplio solar que hasta ahora ocupaba el jardín de la denominada Villa Argentina, en la avenida de Buenos Aires esquina a la avenida de La Habana.

Se trata de uno de los más importantes chalets que quedaban en el centro de la población, rodeado de un amplio jardín que últimamente se hallaba en total abandono, así como el edificio, construido en los años veinte.

Será demolido este edificio, para lo que se ha conseguido la oportuna licencia municipal.

En el solar, céntrico y amplio, que da a Buenos Aires, La Habana y Camino Caneiro, se proyecta, por un promotor de viviendas, la construcción de un gran edificio.

Otro chalet que se va y que será sustituido por la moderna edificación de "orden cerrado".

El proyecto de los nuevos edificios aún no ha sido presentado en el Ayuntamiento.

(1976)

El acceso a Puente Pelamios

Lamentable acceso a Puente Pelamios. | La Región

(2) Son numerosas las zonas y barrios de la ciudad que no tienen suerte con sus urbanizaciones. O no tienen suerte o no tienen padrinos.

A medida que transcurren los años, los barrios que surgen en la periferia de la ciudad, aparecen como desconectados de la mínima exigencia urbanística.

Entre ellos, este de Puente Pelamios. Con nuevos edificios, resultado de empresas promotoras de viviendas que muy pronto venden los pisos y luego abandonan servicios importantes como son los de la urbanización del suelo, aparecen nuevas calles, de extraño e irregular trazado, para aprovechar el terreno metro a metro, sin espacios libres, sin zonas verdes y hasta con infracciones flagrantes como la que se está denunciando en la urbanización de Las Camelias.

En Puente Pelamios existe este acceso singular desde el camino que le une con el puente de Villa Valencia, sobre el río Barbaña.

¿Qué cómo es posible que se haya autorizado semejante urbanización sin haber exigido la construcción de los viales de acceso correspondientes? Cualquiera lo sabe.

Lo cierto es que las cosas están así. Un acceso indigno de un pueblo rural comunica al populoso barrio de Puente Pelamios con el centro de la ciudad. Como para presumir de urbanizaciones. Urbanizaciones que en muchos casos son como guetos en los que la gente vive hacinada, pagando caros los pisos y pagando caras las consecuencias.

Crónica de Urbano (1976)

Sebastiao Salgado: drama estético

La directora xeral de Xuventude, María José Bravo Bosch, y el subdirector de Caixanova, Amadeo Rodríguez, en la muestra de Sebastiao Salgado. | La Región

(3) Salgado es un hábil conocedor del medio y del arte. Sirviéndose del planteamiento originario de que la fotografía es un fiel reflejo de la verdad, la convierte en una herramienta conceptual, con la que se recrean y reconstruyen nuevas formas de representación. El hombre, a través del arte siempre ha presentado y representado lo mismo de formas diferentes y él lo hace por el lado menos esperado, el documental. Sirviéndose de imágenes realistas construye escenas donde el protagonista es el drama humano, caracterizando a los personajes que por sus imágenes desfilan como si el horror que representan fuera con otro, desplazando lo real hacia una realidad "otra".

El brasileño es a la fotografía lo que la industria hollywoodiense al cine: el más publicitado, el más famoso muy a pesar de los temas que trata, convirtiendo el drama ajeno en un magnífico ejercicio estético, de quien no dudo lo hace con afán de remover conciencias, siendo además un espejo al que todos miramos.

Crónica de José Paz (2001)

31 de octubre de 1926 - El Ayuntamiento pide siete escuelas para Orense

Regresaron a Orense procedentes de París el señor Tresguerras y sus bellas hijas.

-Regresó a Orense procedente de Soutopenedo, en donde pasó unos días, la distinguida y bella señorita Conchita Padilla.

-Salió para Madrid el ex delegado gubernativo de Allariz, don Miguel Fidalgo.

-Marcha a Madrid el secretario de la Diputación, señor Goyanes Melgarejo.

-El alcalde accidental de Orense, señor Añel, solicita del Estado la creación en nuestra ciudad de cuatro escuelas para niños, dos para niñas y una de párvulos, para cubrir las necesidades educativas de la urbe.

-El despacho de la alcaldía de Orense acoge la anunciada subasta de las obras de derribo de las casas que posee el Ayuntamiento en la calle de Santa Eufemia.

-La Bandadel Batallón ofrece un concierto en la Alameda de Orense con obras de Durán, Morera y Bizet.

-Los herederos del presbítero don Nicasio Bande en Orense anuncian la venta de tres minas de topacio en la provincia de Salamanca, informando por medio de don Nicasio García en el número 10 de la calle de Pelayo en nuestra ciudad.

31 de octubre de 1951 - Medidas contra el futbolín

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Julio Blanco Rodríguez, José Ferro Vázquez, Ramón Caña Pregigueiro, Luis Montero González, Victoriano Galiño Santamaría, Amadeo González Conde, Antonio Fidalgo González, Delmiro Gil Gil y esposa Manuela Trigo Lama e hija menor, Josefa Gil González, Octavia Baldrón Guerra, Secundino Ferreira Macías, José Álvarez Conde, Manuel Estévez Alonso, Sara Cid Méndez, Darío Cid García y esposa Pilar Argu­dín Martínez, Pilar Caneiro Pérez, Purificación Campos Santalices, Rosa Labrador Pato y dos hijos menores, Marcial Salgado Álvarez, Carmen Muñoz Iglesias, Carmen Moreiro Lorenzo y dos hijos menores, Pilar Mera Domínguez, Antonio Iglesias Acevedo, Benilde Enríquez Mosquera e hijo menor, Hermenegildo Prieto Domínguez, Elsa Pérez Enríquez y Delio Pereira Moreiro.

-La Dirección General de Seguridad toma medidas contra el futbolín, un juego que ha "inundado" bares y tabernas en toda España y ha adquirido gran popularidad, sobre todo entre la juventud, "degenerando" sin embargo en apuestas, peleas y absentismo escolar, por lo que se limitan las mesas de juego y se prohíbe la entrada en los locales con futbolines a los menores de 16 años.

31 de octubre de 1976 - Gerald Ford y Jimmy Carter, más igualados que nunca

31 octubre de 1976. | La Región

Nacieron en Orense: Óscar Cofán Labrador, Juan Castro Vicente, Marcos Grande Pazos y Ramón Vázquez Fernández.

-Don José Antonio Moreno Ruiz es nombrado nuevo gerente del Hospital Provincial de Orense.

-El Parador Nacional Monterrey de Verín, en funcionamiento desde 1967, cierra durante un mes para afrontar obras de reforma y ampliación.

-Don Luciano Regente Mederos es nombrado nuevo delegado sindical comarcal de Celanova.

-(1) Puente Pelamios, otro barrio de Orense sin accesos adecuados.

-(2) Adiós a otro chalet emblemático de Orense, el Villa Argentina, en la esquina de las avenidas de Buenos Aires y La Habana.

-El presidente Gerald Ford reduce al mínimo la distancia que le llevaba en las encuestas el demócrata Jimmy Carter, a solo dos días de las elecciones a la presidencia de Estados Unidos.

31 de octubre de 2001 - Alejandro Sanz triunfa en los Grammy Latinos

31 de octubre de 2001. | La Región

El Concello de Ourense presenta a los sindicatos un Plan de Empleo para hacer fijos a 120 trabajadores que figuran actualmente como personal laboral, aunque los sindicatos quieren que la cifra se eleve hasta los 135.

-La apertura del quinto puente sobre el Miño complica aún más la salida de los Bomberos desde su Parque a la N-120, en uno de los puntos negros del tráfico en Ourense, una situación que dificulta las salidas de los camiones desde que los Bomberos se trasladaron al emplazamiento actual, junto al Matadero en el entorno de la Feria.

-(3) Una nueva edición del Outono Fotográfico impulsado por Benito Losada da comienzo en Ourense con varias muestras entre las que destaca la del fotógrafo brasileño Sebastiao Salgado en el Aula de Cultura de Caixanova, bajo el título de "Emigrantes e refuxiados: o instinto de supervivencia".

-Los Grammy Latinos celebrados en Los Ángeles son un triunfo para el español Alejandro Sanz, ganador de cuatro estatuillas a mejor disco del año ("El alma al aire"), mejor álbum, mejor intérprete pop y mejor canción, con el colombiano Juanes como el otro gran vencedor.