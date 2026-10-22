Historia en cuatro tiempos | Vidal Jiménez, en la galería de arte Souto

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

La primera de La Región del 22 de octubre de 1976

Primera página de 1976 | La Región

Vidal Jiménez, en la galería de arte Souto

Exposición de Vidal Jiménez en Galería de Arte Souto. | La Región

(2) Un pintor, cuya inquietud primera es el color, que le sirve de pretexto para adentrarnos en una concepción poética del mundo, en el sentido de la recreación de ese mundo, y cuyas formas nos aparecen alternando la realidad concreta con ambientes en los que la propia imaginación del pintor, sonsacada de la misma realidad, pone el complemento necesario para que el cuadro trate de adquirir, por sí mismo, una única personalidad, a pesar de su complejidad; ese pintor, repito, es Vidal Jiménez, que ayer inauguró su exposición en Galería de Arte Souto.

La muestra alcanza treinta óleos y cuatro dibujos. Algunos de sus cuadros, “Silencio”, por ejemplo, es un hallazgo. En otros surgen inquietudes plásticas de las viejas escuelas italianas. Hay incorporaciones surrealistas muy claras, con temática diversa. Todo ello, demostración de una clara avidez, de un sincero dinamismo, de una inquieta búsqueda, por encontrar el tema ahondado en la propia intuición y vocación del pintor.

En suma, una muestra interesante, la obra de un pintor joven que atenaza ya en su paleta quehaceres e inquietudes sinceramente dignas y elocuentes.

Cotizaciones, desde 15.000 a 65.000 pesetas.

Crónica de Alvarado

(1976)

Clausura de un curso para amas de casa en Barrocanes

Algunas de las asistentes al curso. | La Región

(1) Un curso especial para amas de casa acaba de ser clausurado en el local de la asociación cultural del barrio de Barrocanes, organizado por la Asociación de Amas de Casa, y al que asistieron más de dos docenas de amas de casa de aquella populosa barriada.

El curso duró cuatro días y fue impartido por doña María Pilar Charro Salgado de Delgado, que dio lecciones de dietética, alimentación y economía doméstica.

La doctora Charro Salgado de Delgado, directora del laboratorio del Colegio de Farmacéuticos, farmacéutica y licenciada en Ciencias Químicas, divulgó importantes aspectos relacionados con la alimentación y la dietética, a nivel de las obligaciones del ama de casa.

Las lecciones, de algo más de una hora, se impartieron de cuatro a cinco de la tarde.

Es muy posible que otro cursillo análogo sea desarrollado en el barrio de Santa Teresita del Veintiuno.

La Asociación de Amas de Casa confirmó los cursillos de socorrismo que serán impartidos en el barrio de El Puente, e informó de los nuevos precios y servicios de las niñas canguro, cuidadoras de niños y otras necesidades familiares que la Asociación ofrece a los interesados.

(1976)

Huerta del Río, en el Liceo

El pintor Huerta del Río, ante dos de sus cuadros. | La Región

(3) La colección de Huerta del Río en al claustro del Liceo alcanza a 35 óleos. Una pintura que aborda temas realistas de paisaje, figura, flores y bodegón.

Paisajes en los que la preocupación está en los coloridos; bodegones y flores, en el realismo de los objetos; figuras que buscan actitudes o momentos gráciles de la mujer. Pero en toda la obra, como tónica común, se observa que Huerta del Río es un colorista y por ello sus cuadros se congracian con los gustos de los públicos que aspiran a poseer esa pintura que adorna rincones y justifica en muchos casos el problema de una decoración sin mayores complicaciones.

Cotizaciones, de 5.000 a 175.000 pesetas.

Crónica de Alvarado

(1976)

22 de octubre de 1926- Paralizada las obras de la avenida de La Habana

Se concede una pensión anual de 328,50 pesetas a los esposos Ramón Delgado Rodríguez y Concepción Guede Fernández, de Marzás (Baños de Molgas), padres del soldado Antonio Delgado Guede.

-Procedente de Zaragoza y de paso para su casa de Moreiras, saludamos en Orense a don Gustavo Rego, activo representante de la gran compañía de espectáculos Circo Feijóo.

-Llegó a Orense procedente de Verín, con objeto de pasar una temporada con sus familiares, la bella señorita Enriqueta del Río.

-Llegaron a Orense procedentes de Melón la distinguidas y bellas señoritas Victoria y Marita Cendón Rey.

-Se paralizan durante una temporada “a causa de ciertas dificultades” los trabajos de apertura de la avenida de La Habana para enlazar dicha vía con la calle de Cardenal Quevedo, el que será el primer trozo que habrá de continuarse desde esta vía a la avenida de Curros Enríquez.

22 de octubre de 1951- Grandes ofertas en Tobaris

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Manuel Rodríguez Martínez, Serafín López Ferreira, Rafael Álvarez Casanova, Ricardo Álvarez Domínguez, Antonio Álvarez Casanova, Daniel Fernández Manso, Pastora Fernández Rodríguez, Luis Pousa Calvo, Concepción Castro Alonso, Gerardo Prieto Prieto, Aurelio Prieto Prieto, Carmen Prieto Fernández, Domingo Álvarez Álvarez, Marina Álvarez Iglesias, Venancio Blanco Santamarina y Benito Taboada Domínguez.

-El establecimiento Tobaris, situado en la calle Calvo Sotelo de Orense, dedicado a los artículos de regalo y para el hogar, ofrece estos días ofertas “increíbles”, entre ellas pasta de dientes y jabón tocador a 5 pesetas, lavafrutas de cristal a 5 pesetas, cinturón de caballero de plexiglás a 10 pesetas, exprimelimones de plexiglás y salero de cristal a 10 pesetas, fiambrera de aluminio a 15 pesetas o capilla fluorescente de la Virgen del Pilar a 15 pesetas.

-Irán firma un acuerdo comercial con la Unión Soviética después de expulsar a los funcionarios británicos del petróleo.

22 de octubre de 1976- Fraga monta un “show” para presentar Alianza Popular

Saul Bellow se convierte en el séptimo escritor estadounidense galardonado con el Premio Nobel de Literatura. | La Región

El conflicto latente en el Ayuntamiento de Maceda desde septiembre de 1974, cuando cinco concejales denunciaron “irregularidades” en la administración municipal, estalla definitivamente en el pleno municipal de ayer, suspendido al abandonar la sala cinco concejales y quedarse sin “quorum” para aprobar los puntos del orden del día.

-(1) Clausura de un curso para amas de casa en Barrocanes.

-(2) El pintor Vidal Jiménez expone su obra en la Galería de Arte Souto.

-(3) El pintor Huerta del Río expone sus cuadros en el Liceo de Orense.

-La presentación de Alianza Popular en un hotel de Madrid se convierte en un “show” de Manuel Fraga, que acaparó toda la atención dejando sin voz a sus compañeros de partido, lanzando todo tipo de críticas e invectivas e incluso enfrentándose a los periodistas, afirmando, entre otras cosas, que AP está “en contra de las huelgas salvajes, la pornografía, los mitines universitarios, los separatismos, la actitud pasiva ante el crimen político y el terrorismo”.

-Saul Bellow se convierte en el séptimo escritor estadounidense galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

22 de octubre de 2001- Cuarta mayoría absoluta del PP y Manuel Fraga

Cuarta mayoría absoluta del PP y Manuel Fraga | La Región

El Partido Popular, con Manuel Fraga al frente, obtiene su cuarta mayoría absoluta consecutiva en Galicia al sumar 41 escaños, solo uno menos que en 1997, con cerca del 51 por ciento de votos. El PSdeG con Emilio Pérez Touriño fue el único partido que avanzó en escaños, de 15 a 17, beneficiado según algunos por el “efecto Zapatero”, mientras que el BNG de Xosé Manuel Beiras pierde un escaño y pasa de 18 a 17. Ourense fue la única provincia en la que el PP mejoró su porcentaje de voto, con el 56,5 por ciento y 8 escaños, dejando muy atrás a PSdeG y BNG con 3 cada uno.

-Un madrileño se lleva el mayor premio de la historia de la Lotería Primitiva, 19,6 millones de euros, gracias a un boleto sellado en la localidad de Parla.

-La ex Spice Girl Victoria Beckham despide a su representante decepcionada por el escaso éxito de su primer disco en solitario, titulado precisamente “Victoria Beckham”, que no pasó del número 10 en las listas británicas.

-La CIA afronta la mayor operación de inteligencia de su historia tras recibir 1.112 millones de euros del presidente George Bush para eliminar a Osama Bin Laden “cueste lo que cueste”, mientras sigue el ataque sobre Afganistán, donde se cree que se esconde el líder terrorista saudí.