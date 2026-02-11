Más de dos horas de parón en la salida de Ourense por la A-52: “Estuvimos completamente parados sin saber qué pasaba”

Una gran retención de tráfico afectó este miércoles a la A-52 en sentido Vigo, a la altura de A Cañiza en el kilómetro 269, debido a los efectos de la borrasca Nils. Varios conductores permanecieron atrapados entre las 18,50 y las 20,40 horas debido a un árbol caído sobre la calzada. En este punto de la vía, tras dejar atrás la provincia de Ourense y entrar en la de Pontevedra, Carlos estuvo afectado por este parón que definió como "colas kilométricas".

Aunque no se registraron daños personales, el incidente provocó importantes demoras y generó malestar entre los usuarios de la vía, que estuvieron parados durante un largo periodo sin recibir información sobre lo ocurrido.

Según Carlos, el conductor afectado con el que ha podido contactar este periódico, durante cerca de tres cuartos de hora no apareció ningún servicio de emergencia ni personal de asistencia, y no fue hasta pasado este tiempo cuando llegó una patrulla de la Guardia Civil para gestionar la situación. “Estuvimos completamente parados sin saber qué pasaba”, explicó, subrayando la falta de respuesta inicial ante una incidencia que, aunque finalmente no tuvo consecuencias graves, evidenció la lentitud en la atención del suceso.

Según la DGT ha avisado a través de su cuenta de X de que las intensas lluvias estaban provocando desprendimientos en el punto kilométrico 269 de la A-52. Los vehículos encontrarán el desvío señalizado.