El horóscopo del día te ayudará a descubrir qué pueden depararte los astros en este miércoles, 18 de noviembre. ¿Será una buena jornada para tomar decisiones importantes? ¿Llegarán nuevas oportunidades en el trabajo o surgirán momentos especiales en el amor? El Oráculo das Burgas tiene las claves para afrontar la jornada.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Evita sobrecargarte de actividad. Para progresar en tu trabajo debes tener mucho más claros tus objetivos.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

Procura mantener unos horarios más regulares. Para evitar problemas laborales debes revisar un detalle importante.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

Intenta tener un tiempo para descansar la vista. Anota todos tus compromisos para evitar despistes.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

Aprovecha el día de hoy para disfrutar de un paseo. Confía en tu experiencia para resolver todos los asuntos de tu trabajo.

♌ LEO

23 julio - 22 agosto

Debes alternar esfuerzo y descanso. En el entorno laboral tendrás que compartir los méritos con tus compañeros.

♍ VIRGO

23 agosto - 21 septiembre

Encuentra un momento del día para desconectar. En el amor valora más la compañía de alguien importante para ti.

♎ LIBRA

22 septiembre - 22 octubre

Plantea una alternativa para resolver un problema en tu trabajo. Toma la iniciativa en el aspecto sentimental.

♏ ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Tómate tu tiempo para disfrutar de las comidas. Evita discusiones innecesarias dentro de tu entorno laboral.

♐ SAGITARIO

22 noviembre - 20 diciembre

Cuida tu postura para evitar problemas de salud. Calcula bien los plazos para las tareas que te han solicitado en tu trabajo.

♑ CAPRICORNIO

21 diciembre - 19 enero

Debes encontrar un momento para buscar aire fresco. Acepta una colaboración para afrontar una tarea complicada.

♒ ACUARIO

20 enero - 18 febrero

Respeta mucho más tu tiempo de descanso. Da forma a una idea laboral que lleva tiempo en tu cabeza.

♓ PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Antes de afrontar asuntos complicados resuelve primero lo más sencillo. Celebra un pequeño gesto amoroso.

¿No confías en los astros? Comprueba también tu predicción de este miércoles.