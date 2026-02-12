Horóscopo del día: viernes, 13 de febrero

El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este viernes, 13 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.

♈ ARIES

21 de marzo - 20 de abril

Hoy vas a ser capaz de aportar nuevas iniciativas en tu trabajo que generarán avances importantes.

♉ TAURO

21 abril - 20 mayo

En el aspecto sentimental es posible que puedas disfrutar de mo-mentos de mucha complicidad.

♊ GÉMINIS

21 mayo - 21 junio

En tu trabajo vas a tener que afrontar un día de actividad intensa y comunicaciones constantes.

♋ CÁNCER

22 junio - 22 julio

La jornada laboral te deparará tareas exigentes que requieren de mucha concentración.

♌ LEO

23 julio - 23 agosto

Por fin verás reconocida tu gran capacidad de liderazgo en tu trabajo y te hará sentirte muy bien.

♍ VIRGO

24 agosto - 23 septiembre

Si eres capaz de tener una actitud mucho más abierta favorecerás tu vínculo sentimental.

♎ LIBRA

24 septiembre - 23 octubre

La jornada de hoy puede ser un buen momento para negociar aspectos laborales.

♏ ESCORPIO

24 octubre - 22 noviembre

Las estrategias puestas en marcha últimamente parecen acertadas y empiezan a dar sus frutos.

♐ SAGITARIO

23 noviembre - 21 diciembre

A nivel amoroso si consigues ser mucho más espontaneo verás fortalecida tu relación.

♑ CAPRICORNIO

22 diciembre - 20 enero

En tu trabajo tendrás nuevas responsabilidad que deberás gestionarlas correctamente.

♒ ACUARIO

21 enero - 19 febrero

Desde el punto de vista sentimental es posible que hoy tengas en-cuentros muy estimulantes.

♓ PISCIS

20 febrero - 20 marzo

Durante la jornada de hoy demostrarás estar muy inspirado y con mucha creatividad.

¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del jueves.