Horóscopo del día: viernes, 13 de febrero

LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 13 de febrero
ORÁCULO DAS BURGAS
El horóscopo del día te ayudará a saber qué futuro te espera en este viernes, 13 de febrero. ¿Tienes pensado emprender una aventura? ¿Te sorprenderá hoy el amor? ¿Consegurás aquello que persigues desde hace días? El Oráculo das Burgas tiene todas las respuestas para que entiendas por qué suceden las cosas.
21 de marzo - 20 de abril
Hoy vas a ser capaz de aportar nuevas iniciativas en tu trabajo que generarán avances importantes.
21 abril - 20 mayo
En el aspecto sentimental es posible que puedas disfrutar de mo-mentos de mucha complicidad.
21 mayo - 21 junio
En tu trabajo vas a tener que afrontar un día de actividad intensa y comunicaciones constantes.
22 junio - 22 julio
La jornada laboral te deparará tareas exigentes que requieren de mucha concentración.
23 julio - 23 agosto
Por fin verás reconocida tu gran capacidad de liderazgo en tu trabajo y te hará sentirte muy bien.
24 agosto - 23 septiembre
Si eres capaz de tener una actitud mucho más abierta favorecerás tu vínculo sentimental.
24 septiembre - 23 octubre
La jornada de hoy puede ser un buen momento para negociar aspectos laborales.
24 octubre - 22 noviembre
Las estrategias puestas en marcha últimamente parecen acertadas y empiezan a dar sus frutos.
23 noviembre - 21 diciembre
A nivel amoroso si consigues ser mucho más espontaneo verás fortalecida tu relación.
22 diciembre - 20 enero
En tu trabajo tendrás nuevas responsabilidad que deberás gestionarlas correctamente.
21 enero - 19 febrero
Desde el punto de vista sentimental es posible que hoy tengas en-cuentros muy estimulantes.
20 febrero - 20 marzo
Durante la jornada de hoy demostrarás estar muy inspirado y con mucha creatividad.
¿No confías en los astros? Comprueba tu predicción del jueves.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 13 de febrero
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: viernes, 13 de febrero
CUATRO TRENES AFECTADOS
Suspendida la circulación ferroviaria entre Ourense y Monforte por una avería en la vía
Lo último
INDUSTRIA AUDIOVISUAL
Canarias regresa al European Film Market de Alemania