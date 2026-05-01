OS MAIOS
El Sergas aporta 120.000 euros a Ucrania en equipos

LLEGARÁN EL 11 DE MAYO

Fundación Europeos por Ucrania cargaba ayer 85 equipos en Ourense que serán destinados a ocho hospitales cercanos al frente

Voluntarios cargan el equipo médico
Voluntarios cargan el equipo médico | Martiño Pinal

La Fundación Europeos por Ucrania cargó en Ourense un nuevo envío de ayuda procedente del Sergas, quienes han donado 120.000 euros en material médico en el que será el tercer envío de ayuda desde el CHUO.

Incluyen armarios esterilizadores, instrumentos de cirugía, un microscopio, endoscopios y lamparoscopios. También bisturís eléctricos, camillas y una máquina de ecografía

“Hemos cargado en total 85 bultos”, explica Antonio Corredoira, cónsul de Ucrania en Galicia. “Incluyen armarios esterilizadores, instrumentos de cirugía, un microscopio, endoscopios y lamparoscopios. También bisturís eléctricos, camillas y una máquina de ecografía”.

Corredoira añade que “son materiales que en Ourense ya han cumplido su vida útil, y ahora los enviamos a la embajada ucraniana en Polonia, a Varsovia, para que desde allí se repartan en varios hospitales”. La fundación valora en 120.000 euros los materiales donados, que irán a parar a ocho centros hospitalarios próximos al frente de combate; y que llegarán a su destino el 11 de mayo.

Lo último

