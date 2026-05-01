El Sergas aporta 120.000 euros a Ucrania en equipos
La Fundación Europeos por Ucrania cargó en Ourense un nuevo envío de ayuda procedente del Sergas, quienes han donado 120.000 euros en material médico en el que será el tercer envío de ayuda desde el CHUO.
“Hemos cargado en total 85 bultos”, explica Antonio Corredoira, cónsul de Ucrania en Galicia. “Incluyen armarios esterilizadores, instrumentos de cirugía, un microscopio, endoscopios y lamparoscopios. También bisturís eléctricos, camillas y una máquina de ecografía”.
Corredoira añade que “son materiales que en Ourense ya han cumplido su vida útil, y ahora los enviamos a la embajada ucraniana en Polonia, a Varsovia, para que desde allí se repartan en varios hospitales”. La fundación valora en 120.000 euros los materiales donados, que irán a parar a ocho centros hospitalarios próximos al frente de combate; y que llegarán a su destino el 11 de mayo.
