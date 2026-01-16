La huelga de médicos afectó a 3.700 pacientes en Ourense

Casi 3.700 ourensanos vieron alterada su atención sanitaria a causa de la huelga médica convocada a nivel estatal contra el proyecto de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. El impacto en la área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras se tradujo en 3.677 actos asistenciales suspendidos, una cifra que resume el alcance real del paro más allá del debate sobre su seguimiento.

Según los datos definitivos facilitados por la Consellería de Sanidade, en el área ourensana quedaron aplazadas 72 cirugías, 2.117 consultas hospitalarias, 1.225 consultas de atención primaria y 263 pruebas diagnósticas. En el conjunto de Galicia, la huelga provocó la suspensión de 472 cirugías, 15.577 consultas hospitalarias, 9.152 consultas de primaria y 1.616 pruebas.

En Ourense, la jornada de ayer estuvo marcada por la concentración a las puertas del CHUO, donde los profesionales designados para servicios mínimos salieron a mostrar su respaldo a la protesta, tal y como ha sido habitual en las últimas movilizaciones de médicos.

El seguimiento del paro volvió a ser objeto de discrepancia entre sindicatos y administración. La Consellería cifró la participación de este jueves en un 22,67% en Galicia, con un 29,72% en el CHUO y un 9,55% en atención primaria de la provincia, el porcentaje más alto entre todas las áreas sanitarias gallegas. El sindicato O’Mega, por su parte, elevó el respaldo al paro por encima del 80%, llegando a situarlo en el 90% en el complejo hospitalario ourensano.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, preguntado por estas cifras, restó importancia al porcentaje de seguimiento y puso el foco en “o que hai detrás”, la actividad asistencial suspendida. “Máis de 400 operacións quedan aplazadas ao concluír o paro”, recordó, subrayando que el mayor impacto se concentra en áreas con servicios ligados a la cirugía, como la anestesia.

“Estamos facendo os deberes”, afirmó, confiando en que “más pronto que tarde” se alcance un acuerdo que permita mejorar las condiciones de los profesionales médicos y recuperar la normalidad asistencial.