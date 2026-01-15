Choque de cifras sobre la primera jornada de huelga de médicos

La primera jornada de la huelga de médicos contra el Estatuto Marco destacó por la disparidad de cifras, la tensión en torno a los servicios mínimos y la percepción, dentro de los hospitales, de un seguimiento muy elevado del paro. Mientras el Sergas ofreció datos oficiales que sitúan la incidencia global muy por debajo de las estimaciones sindicales otras voces hablan de una jornada con una afección notable, especialmente en el ámbito hospitalario. En Ourense, los médicos se manifestaron ayer a las puertas del CHUO.

Según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade, el seguimiento de la huelga en el turno de mañana fue del 20 % en el conjunto de la sanidad pública gallega, con un 25,43 % en atención hospitalaria y apenas un 6 % en Atención Primaria. El CHUO el seguimiento fue 28%, un 8% en Valdeorras y un 10% en Verín. En el área sanitaria ourensana, apenas alcanzan un 6%. Los números se vieron disminuidos en los turnos de tarde y noche.

Frente a estas cifras, O’Mega, sindicato convocante de la movilización, ofrece una lectura radicalmente distinta. Su presidente, Manuel Rodríguez, aseguró que el seguimiento fue “moi alto”, hasta el punto de que, “se tratamos os datos como deberían estar, estamos ante un seguimento do 90 % en hospitais”. Rodríguez reconoció, no obstante, que el paro no tuvo la misma fuerza en Atención Primaria, donde “non foi un seguimento tan masivo”.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, reclamó al Ministerio de Sanidad que asuma su responsabilidad y negocie un Estatuto Marco propio para los facultativos contando con ellos. Tras reunirse por vía telemática con los gerentes de las siete áreas sanitarias, defendió que las “singularidades” de los médicos, como la formación continua y el nivel de responsabilidad, deben ser reconocidas y pidió a la ministra Mónica García que no traslade esta negociación a las comunidades autónomas.

El conselleiro advirtió además de que el conflicto va más allá de lo laboral y apunta a una “desafección” de los facultativos con el sistema, lo que acabaría repercutiendo en la calidad asistencial. En cuanto al impacto de la huelga, señaló que ayer se suspendieron 205 intervenciones quirúrgicas y subrayó que el paro se produce en plena ola de gripe, con los servicios “tensionados”. Recordó, en este sentido, que en la última huelga se cancelaron alrededor de 60.000 atenciones médicas en Galicia y casi 1.100 cirugías, reprogramaciones que terminaron afectando a los tiempos de acceso de la ciudadanía a consultas, pruebas y operaciones