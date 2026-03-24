Las huelgas sanitarias afectan a casi mil ouresanos en un día

La segunda semana de huelga de médicos hospitalaria cierra en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, con un total de 2.214 actos asistenciales suspendidos, unos 500 más que en la jornada del jueves. El balance incluye 105 cirugías, 1.830 consultas hospitalarias y 279 pruebas diagnósticas aplazadas.

En atención primaria, la situación también refleja un repunte. Se suspendieron 2.605 consultas, lo que supone el segundo día consecutivo con más de 400 anulaciones diarias, consolidando una tendencia de reactivación de la huelga en este nivel asistencial. Entre las dos, solo el viernes, cerca de un millar de ourensanos se vieron afectados por las protestas de los facultativos.

El conflicto sanitario mantiene abiertos varios frentes. Por un lado, continúa la huelga indefinida en atención primaria; por otro, sigue activa la convocatoria hospitalaria, planteada con carácter indefinido pero en formato de una jornada de paro al mes. Ambas coinciden en el calendario, intensificando el impacto global sobre el sistema.

En este contexto, la reunión celebrada ayer para desatarcar la situación de la primaria entre el sindicato O’Mega y la gerencia del CHUO finalizó sin avances concretos, aunque las partes volverán a reunirse hoy. Según fuentes del conflicto, la sensación es moderadamente positiva, y se percibe una mayor disposición a acercar posturas, abriendo la puerta a un posible acuerdo.

Desde el Sergas, en una valoración del barómetro sanitario emitido por el Ministerio de Sanidad señala al Ejecutivo como responsable de tensionar el sistema al “impulsar unha reforma do Estatuto Marco que conta coa oposición frontal dos médicos e provoca unha espiral de folgas extraordinaria que impacta no acceso dos cidadáns á sanidade pública”. Es el sexto parón hospitalarioa en el último un año.