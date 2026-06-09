Impulso económico para 69 agrupaciones de Protección Civil de la provincia

Un total de 69 Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil (AVPC) de la provincia recibirán una inyección de cerca de 135.000 euros de la Consellería de Presidencia, Xutiza e Deportes para sufragar los gastos corrientes y de funcionamiento de estas entidades en municipios de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades y agrupaciones locales.

Con estas aportaciones, las agrupaciones ourensanas podrán hacer frente a necesidades operativas del día a día, tales como la compra de uniformes, seguros de accidentes del personal voluntario, gastos de formación, aplicaciones informáticas y costes de mantenimiento o alquiler tanto de sus bases como de sus medios de intervención. Desde la Xunta destacan que, a pesar de ser una competencia de carácter local, es fundamental colaborar con los gastos corrientes para garantizar su correcto funcionamiento.

El respaldo autonómica también se plasma en el suministro directo de equipamiento de emergencias y en programas de capacitación técnica continua. La inversión acumulada de la Xunta en las AVPC de la comunidad autónoma supera ya los 20 millones de euros.

El delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo, acompañado por el alcalde Gumersindo Lamas, visitó este lunes la base de la AVPC de Sarreaus, una de las entidades beneficiarias de la provincia, con el objetivo de conocer de primera mano el impacto de esta línea de ayudas.