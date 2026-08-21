Las infracciones más raras: del falso policía al “Spiderman” urbano

Más allá de las cifras gruesas que dejan las drogas o las armas, la ley contempla un catálogo de infracciones mucho más anecdótico. Los agentes tramitaron en 2024 solo cinco actas por dejar grafitis o causar daños menores en el mobiliario urbano (artículo 37.13), y apenas tres multas a ciudadanos que decidieron apartar una valla policial o saltarse un precinto de forma improcedente (artículo 37.15). Son infracciones mucho menos habituales, pero que también forman parte del amplio abanico de conductas que contempla la Ley de Seguridad Ciudadana.

En el exclusivo club de un único sancionado al año destaca la multa a un ciudadano por hacerse pasar por un profesional usando pública e indebidamente un uniforme policial o de emergencias (artículo 36.13), o el caso de un particular ‘Spiderman’ urbano sancionado por escalar edificios o monumentos sin autorización (artículo 37.14). La lista de rarezas la cierran dos actas vinculadas al DNI: una por aportar datos falsos al ir a tramitarlo (artículo 36.21) y otra por una negligencia llevada al límite legal: perder el carné tres veces en menos de un año (artículo 37.11).

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Son casos testimoniales frente al volumen de sanciones por drogas, desobediencia o armas, pero reflejan hasta qué punto el catálogo de la normativa permite sancionar conductas muy diversas que alteran la seguridad o la convivencia en los espacios públicos.