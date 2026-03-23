La instalación del PERTE del agua llega hasta el 97% en Ourense

La Diputación de Ourense entra en la fase final del programa PERTE OU-Intelixente, una iniciativa destinada a la transformación digital del ciclo del agua en la provincia.

Según las cifras facilitadas por el ente provincial, el proyecto ya ha completado el 97% de las contrataciones previstas y mantiene un alto ritmo de ejecución técnica en todo el territorio. Hasta la fecha, el despliegue tecnológico es una realidad en 74 ayuntamientos ourensanos, donde se han instalado más de 58.000 contadores inteligentes, lo que representa el 87% del total de los dispositivos planificados para poner en marcha este nuevo ciclo. Además, otro medio centenar de municipios ya están integrados en un sistema de monitorización que permite conocer, en tiempo real, el estado de las redes de abastecimiento y depuración.

Con estos sistemas, la Diputación espera poder hacer una mejor medición del consumo ourensano, y desarrollar estrategias para optimizarlo, previniendo así episodios de escasez o sequía que se han vivido en los últimos años.

OU-Intelixente non é só un proxecto tecnolóxico, senón unha aposta clara por unha xestión máis eficiente, sostible e anticipativa, que mellora a calidade dos servizos públicos e a vida da cidadanía"

Control de contaminación

Este sistema abarca más de un centenar de infraestructuras críticas, incluyendo estaciones de bombeo y depuradoras. La red se completa con soluciones avanzadas de control ambiental, como la vigilancia de algas en el embalse de As Conchas y la monitorización hídrica en la comarca de Valdeorras.

El presupuesto total de la iniciativa supera los 13,5 millones de euros. De esta cantidad, la Diputación de Ourense aporta 5,7 millones de euros, además de la cesión del antiguo edificio del Inorde para ubicar el Centro Inteligente para la Gestión Provincial del Agua (AquaOU), que funcionará como núcleo de control, integrando toda la información en una plataforma única para una gestión centralizada basada en datos.

El presidente provincial, Luis Menor, ha destacado el impacto social de esta modernización, sobre todo para hacer frente a problemas de dispersión geográfica. “OU-Intelixente non é só un proxecto tecnolóxico, senón unha aposta clara por unha xestión máis eficiente, sostible e anticipativa, que mellora a calidade dos servizos públicos e a vida da cidadanía”, aseguraba Menor.

Con el calendario actual de ejecución, la previsión oficial es que el sistema esté plenamente operativo durante el segundo semestre de 2026.