Una noche de 22 terremotos entre León y Ourense: casi cinco horas de temblores y réplicas

La tierra tembló durante casi cinco horas en la zona limítrofe entre León y Ourense. Tras el terremoto de magnitud 4,2 registrado a las 22:34 horas del jueves 15 de octubre, con epicentro en Benuza (León), el Instituto Geográfico Nacional (IGN) contabilizó otros 21 movimientos sísmicos. En total, 22 terremotos entre las 22:34 horas del jueves y las 03:21 del viernes.

El temblor principal se dejó sentir en buena parte de la provincia de Ourense, especialmente en Valdeorras, Viana y Trives, aunque también llegó a barrios de la capital como O Couto, O Posío y A Ponte. No se notificaron daños personales o materiales de importancia en el balance inicial.

Más de una veintena de terremotos durante la noche

Las primeras réplicas llegaron apenas unos minutos después del seísmo principal. A las 22:41 horas se registró un movimiento de magnitud 2,0, seguido de otros de 1,9 y 1,7 a las 22:44 y 22:57 horas.

Mapa de los terremotos sucedidos durante la noche | IGN

La réplica más intensa alcanzó una magnitud de 2,4 a las 23:22 horas, con epicentro al noreste de Benuza. La actividad continuó durante la madrugada en las inmediaciones de Priaranza del Bierzo y Borrenes.

Entre los últimos movimientos destacados figura uno de magnitud 2,1 a las 03:13 horas. El registro facilitado concluye a las 03:21 horas del viernes 16 de octubre, con un temblor de magnitud 1,4.

Estos son los 22 terremotos registrados entre el jueves 15 y el viernes 16 de octubre, ordenados cronológicamente y con las horas corregidas al horario peninsular español (+2 horas):

22:34:45 (15/10) – Magnitud 4,2 – Este de Benuza (León).

22:41:46 (15/10) – Magnitud 2,0 – Sureste de Priaranza del Bierzo.

22:44:22 (15/10) – Magnitud 1,9 – Suroeste de Molinaseca.

22:57:48 (15/10) – Magnitud 1,7 – Sureste de Priaranza del Bierzo.

22:59:11 (15/10) – Magnitud 1,7 – Noreste de Benuza.

23:07:56 (15/10) – Magnitud 1,3 – Sureste de Priaranza del Bierzo.

23:22:04 (15/10) – Magnitud 2,4 – Noreste de Benuza.

23:40:42 (15/10) – Magnitud 1,9 – Sureste de Borrenes.

23:41:40 (15/10) – Magnitud 1,7 – Sureste de Priaranza del Bierzo.

23:43:34 (15/10) – Magnitud 1,7 – Sureste de Borrenes.

00:16:45 (16/10) – Magnitud 1,3 – Sureste de Priaranza del Bierzo.

00:18:11 (16/10) – Magnitud 1,2 – Sureste de Priaranza del Bierzo.

00:23:07 (16/10) – Magnitud 1,8 – Sureste de Priaranza del Bierzo.

00:37:00 (16/10) – Magnitud 1,5 – Sureste de Priaranza del Bierzo.

00:38:34 (16/10) – Magnitud 1,9 – Sureste de Priaranza del Bierzo.

00:55:25 (16/10) – Magnitud 1,3 – Sureste de Priaranza del Bierzo.

01:07:27 (16/10) – Magnitud 1,4 – Sureste de Priaranza del Bierzo.

01:13:29 (16/10) – Magnitud 2,1 – Sureste de Priaranza del Bierzo.

01:14:51 (16/10) – Magnitud 1,6 – Sureste de Priaranza del Bierzo.

03:02:44 (16/10) – Magnitud 1,0 – Sureste de Borrenes.

03:04:20 (16/10) – Magnitud 1,0 – Sureste de Borrenes.

03:21:42 (16/10) – Magnitud 1,4 – Sureste de Priaranza del Bierzo.

De los 22 terremotos contabilizados, 21 fueron de magnitud inferior a 2,5, una sucesión de réplicas habituales después de un movimiento sísmico de mayor intensidad. Los registros del IGN podrían actualizarse con nuevos datos.