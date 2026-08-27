Una inversión de casi 40 millones de euros en sanear el río Barbaña y de la EDAR de San Cibrao das Viñas

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General del Agua, inicia las obras de finalización del saneamiento del río Barbaña y mejora de la EDAR del municipio de San Cibrao das Viñas, en las que invertirá más de 39,5 millones de euros.

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), junto a la alcaldesa de San Cibrao, Marta Nóvoa, han visitado la zona de inicio de los trabajos, que han comenzado esta semana con la preparación del terreno y el acopio de materiales.

El proyecto contempla la adecuación del sistema de saneamiento del río Barbaña en el entorno del municipio de San Cibrao y sus polígonos industriales. Para ello, se llevarán a cabo actuaciones en la red de colectores existente, tanto de pluviales como de residuales, además de la remodelación de la estación depuradora de aguas residuales.

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Respecto a los colectores, el objetivo es disponer de una red separativa de aguas fecales y pluviales, para lo que se reconectarán 156 pozos de red unitaria a la red de fecales y otros 12 pozos a la de pluviales.

La longitud de los colectores que serán sustituidos alcanza los 2.469,08 metros, mientras que también será necesaria la sustitución de 8.153,27 metros de canalizaciones. Por otra parte, se ejecutarán 1.721,24 metros de colector de fecales y, para completar el cambio a una red separativa, se instalarán 6.798,75 metros de nuevos colectores.

En cuanto a la EDAR, el proyecto contempla distintas actuaciones para mejorar y dimensionar la instalación, con el objetivo de alcanzar un caudal medio diario de 22.140 metros cúbicos y dar servicio a una población equivalente de 77.490 habitantes en el año horizonte.