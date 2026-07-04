Josu Santos, Premio Nacional de Moda Baño 2026: "La colección Rizoma habla de Galicia y en la gente que me rodea"

La colección "Rizoma", inspirada en las raíces y la sostenibilidad, combina creatividad y reutilización de materiales para dar una segunda vida a tejidos con historia.

El talento ourensano vuelve a abrirse paso en el panorama nacional de la moda. El diseñador Josu Santos Blanco (Sobrado do Bispo, 1997) se ha proclamado ganador del Premio Nacional de Moda Baño 2026, un certamen organizado por la Mediterranean Fashion Beach y la Cámara de Comercio en el que participaron ocho finalistas de distintos puntos de España.

Su colección, “Rizoma”, convenció al jurado por una propuesta que une creatividad, sostenibilidad y un marcado vínculo con Galicia. El diseñador reconoce que el reconocimiento fue inesperado, ya que el nivel de los participantes era muy elevado. “Ha sido una gran sorpresa. Había propuestas muy buenas a nivel creativo y técnico, cada una con un universo completamente distinto”, explica.

La colección "Rizoma" ganadora del Premio Nacional de Moda Baño 2026. | Juan Luis Amorós

Galicia, presente en cada diseño

La colección nació inspirada en las raíces y el mundo interior, una metáfora de aquello que no siempre se ve, pero que sostiene todo lo demás. “Rizoma está inspirada en las raíces y en el mundo interior. Que haya sido esta colección la que me ha dado un premio nacional es poner en valor todo el trabajo que he hecho antes”, señala.

El diseñador trasladó esa inspiración a las prendas recurriendo a elementos vinculados a su tierra. Entre ellos destaca el uso del encaixe de Camariñas y materiales recuperados con una segunda vida.

Una de las piezas más singulares de la colección nace de una sábana artesanal de lino tejida en Allariz, transformada en una blusa masculina. También reutilizó encajes procedentes de diseños anteriores y confeccionó una bomber a partir de un tejido que había pertenecido a un vestido de novia. La sostenibilidad, explica, no es un recurso estético, sino una forma de entender la moda.

La camisa masculina de "Rizoma" fue confeccionada a partir de una sábana vintage de lino artesanal tejida en Allariz (izquierda) y la "bomber" (derecha) a partir de n antiguo vestido de novia. | Juan Luis Amorós

Dos meses de trabajo intenso

Tras presentar el proyecto sobre papel antes de Semana Santa, fue seleccionado como uno de los ocho finalistas. A partir de ese momento dispuso de 45 días para confeccionar toda la colección, además de realizar las mejoras técnicas solicitadas por la organización. “Han sido dos meses intensos, cargados de emoción y nervios, que desembocaron en la final”, afirma el ourensano.

A su juicio, el jurado premió la coherencia entre la idea inicial y el resultado final. “Creo que valoraron cómo la historia que quería contar se veía realmente en las prendas y que ese universo se entendía perfectamente sobre la pasarela”.

El diseñador ourensano, ganador del Premio Nacional de Moda Baño 2026 con su colección "Rizoma". | Juan Luis Amorós

Josu Santos se trasladó de su Sobrado do Bispo natal a País Vasco para estudiar Patronaje y Moda en San Sebastián. Desde entonces ha ido construyendo su carrera participando en concursos, confeccionando prendas a medida y creando una red de contactos que le ha permitido crecer profesionalmente. “Se consigue con mucha insistencia, quitándote horas de sueño y luchando mucho”, comenta.

El ourensano define su estilo por el gusto por el patronaje complejo y las prendas llenas de cortes y volúmenes, una seña de identidad que, asegura, hace reconocible su trabajo.

Lejos de detenerse tras el premio, este domingo 5 de julio, a las 20:00 horas, presenta sus diseños en un desfile en el Parque Fidalguiño de Sobrado do Bispo, dentro del programa de las fiestas.

Cartel publicitario del desfile de moda de este domingo, 5 de julio en Sobrado do Bispo.

El objetivo, afirma, es acercar la moda a todo el mundo. “Queremos bajar la moda de una pasarela elevada a la calle. Que cualquier persona pueda disfrutarla y entender que una prenda luce de verdad cuando encuentra a quien la lleva”.

Mientras prepara nuevos proyectos, que todavía no puede desvelar, el diseñador afronta este reconocimiento como un impulso para seguir creando. “Esto no ha hecho más que empezar”, concluye convencido.