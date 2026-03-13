Trabajadores del área sanitaria de Ourense podrán doctorarse con la Uned

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) reforzará la investigación sanitaria en el área de Ourense tras la firma de un convenio marco de colaboración entre la institución académica y el Sergas. El acuerdo fue rubricado por el rector de la Uned, Ricardo Mairal, y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, con el objetivo de impulsar la investigación y la formación predoctoral entre los profesionales sanitarios de la provincia.

El convenio establece las bases para una colaboración estable entre la Escuela Internacional de Doctorado de la Uned y la gerencia del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras. A través de futuros acuerdos específicos, ambas instituciones podrán desarrollar proyectos conjuntos de investigación en el ámbito de las ciencias de la salud.

Entre las acciones previstas figuran el intercambio de información científica y técnica, la organización conjunta de conferencias, seminarios o talleres y la difusión de los resultados de los proyectos que se desarrollen en el marco de esta colaboración, además de potenciar las sinergias que se establezcan entre ambas organizaciones.

El acuerdo también permitirá que profesionales sanitarios del área puedan participar en programas de doctorado de la Uned, especialmente en el de Ciencias Biomédicas y Salud Pública, orientado a fomentar la generación de conocimiento científico y la innovación en la atención sanitaria.