La lluvia no frenó las fiestas en San Cibrao de Lás

Las fiestas en honor a San Blas no defraudaron este año, pese a las intensas lluvias de la jornada. Las carpas instaladas dieron cobijo a los cientos de asistentes que, quizás por llevar tantas semanas de lluvia, parecían tener ganas de celebrar una buena fiesta.

El martes, día 3 de febrero, habían comenzado las novenas en honor al santo, que tuvieron un gran número de asistentes llegados de toda la comarca, como viene siendo habitual, ya que es un santo al que se le profesa gran devoción.

El plato fuerte se había reservado para ayer sábado, en que las misas matutinas abrieron paso para las celebraciones más profanas. La sesión vermú reunió a cientos de personas, que disfrutaron del pregón, que en esta ocasión estuvo a cargo de Belén de Andrade, vecina de la parroquia y poetisa muy conocida en la zona.

La sesión vermú, con pulpeira incluida, estuvo amenizada por el cantante Luis Moreta, que sirvió como un buen calentamiento para el resto de eventos del día.

Belén de Andrade fue la encargada del pregón. | Marcos Otero

Ya por la tarde, los protagonistas fueron los más pequeños, que disfrutaron de los juegos tradicionales, diseñados para ellos y que les hicieron disfrutar a lo grande. Como no podía ser de otra manera, en las fiestas de San Cibrao de Lás no podía faltar su orquesta, que gracias a la solidaridad de todos los vecinos que colaboraron, fue una orquesta de primer nivel. La orquesta Ocaband hizo disfrutar a un público muy entregado, al que poco importó el frío y la lluvia

Para sus organizadores, un grupo de tres amigos, Oscar Gómez, Tito Rodríguez y Antonio Otero, las fiestas han sido todo un éxito, ya que según indicaban “a pesar de llevar mucho tiempo sin celebrarse esta fiesta, los vecinos han respondido muy bien y ha habido mucha participación en todos los actos”.