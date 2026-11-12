Más lluvia en tres días que en los dos meses anteriores en Ourense

La festividad de San Martiño transcurrió este miércoles bajo el paraguas y con los magostos obligados a buscar refugio a cubierto. El paso de la borrasca Charles barrió la provincia con precipitaciones continuas desde primera hora, pero tuvo en líneas generales, menor impacto del esperado al debilitarse la borrasca al tocar tierra.

Sin embargo, la persistencia del agua dejó un balance importante: en tan solo tres días, con la concatenación de las borrascas Bruna y Charles, la provincia recogió más del doble de lluvia que en los dos meses anteriores juntos (septiembre y octubre, donde apenas llovió).

Adiós a la sequía

La estación meteorológica de la ciudad contabilizó este miércoles 14 litros por metro cuadrado de precipitación ininterrumpida. Sumados a los frentes de la borrasca Bruna del lunes (25 l/m²) y el martes (11,6 l/m²), la urbe acumuló 50 litros por metro cuadrado en 72 horas. Esta cifra rompe de golpe la sequía del arranque otoñal, ya que pulveriza los escasos 23,4 l/m² registrados durante la suma total de los meses de septiembre (13,0 l/m²) y octubre (10,4 l/m²). De hecho, en estos tres días llovió más en la ciudad que en cuatro meses secos del año juntos (junio, julio, septiembre y octubre).

A nivel provincial, el frente de Charles desplazó el epicentro de las lluvias hacia el Macizo Central y la montaña oriental. O Invernadeiro (Vilariño de Conso) lideró los registros diarios este miércoles con 52 litros por metro cuadrado, seguido de Cabeza de Manzaneda con 42 l/m². Por su parte, la Baixa Limia continuó sumando agua: Entrimo anotó otros 35 l/m² este miércoles, cerrando un ciclo de tres días con más de 115 litros acumulados, un volumen que también supera ampliamente todo lo llovido en la comarca durante septiembre y octubre. Las cuencas fluviales absorbieron el caudal sin desbordamientos ni cortes significativos en la red viaria.

El panorama meteorológico no dará tregua en la recta final de la semana. Para hoy jueves, los restos de la borrasca Bruna mantendrán los cielos parcialmente cubiertos con chubascos que serán más intensos en la mitad sur, donde MeteoGalicia prolonga el aviso amarillo desde el mediodía por acumulaciones superiores a 40 litros en doce horas. La inestabilidad persistirá el viernes con nuevas precipitaciones generalizadas y avisos amarillos.

El fin de semana seguirá bajo la influencia de las bajas presiones, con un sábado de lluvias intermitentes y un domingo donde volverá a llegar un nuevo frente muy lluvioso.