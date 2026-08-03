Estos dos lugares de Ourense apuntan a ser Destino Turístico Starlight por la "extraordinaria calidad" de su cielo nocturno

Los concellos de A Pobra de Trives y Manzaneda, en la provincia de Ourense, han unido fuerzas para presentar una candidatura conjunta con el objetivo de obtener la certificación de Destino Turístico Starlight, un reconocimiento internacional que distingue a los territorios con una excepcional calidad del cielo nocturno.

Ambos municipios consideran que esta iniciativa supone un paso decisivo en su apuesta por un modelo turístico sostenible, de calidad y vinculado a los recursos naturales, con el objetivo de situar a la comarca entre los grandes referentes del turismo astronómico.

En un comunicado, los gobiernos locales han destacado la colaboración institucional que ha hecho posible el proyecto y han subrayado que la cercanía del eclipse solar previsto para el 12 de agosto pone de manifiesto el enorme potencial del territorio para consolidarse como un destino de referencia para el astroturismo.

La certificación Starlight, añaden, reforzaría la promoción turística de la zona al incorporar un nuevo atractivo a una oferta ya consolidada en torno a la naturaleza, el deporte, el patrimonio, la gastronomía y la Estación de Montaña Cabeza de Manzaneda.

Además, los ayuntamientos consideran que este reconocimiento contribuirá a diversificar la actividad turística durante todo el año y a generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social de la comarca.