Luis Menor: “Un territorio pequeno pode pensar en grande”

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, en el centro, escoltado por los diputados de su gobierno en el Pazo de Vilamarín, donde hizo balance de los tres años de mandato.

A un año de concluir el actual mandato, el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, compareció junto a su equipo para rendir cuentas sobre la gestión del organismo provincial. El escenario elegido para el balance fue el Pazo de Vilamarín, en un claro guiño patrimonial que sirvió también para mirar a la Ribeira Sacra. Sobre la candidatura a Patrimonio Mundial, recientemente devuelta para completar su documentación técnica, Menor se mostró tajante de cara a 2027: “Non temos que empezar de cero, e iso supón que temos unha candidatura sólida”.

Fondos municipales récord

El balance pivotó sobre el músculo financiero de la institución, cuyo presupuesto roza este año los 110,5 millones de euros tras crecer un 21,44 % desde 2023. Esta expansión sirvió, en palabras de Menor, para armar “a Deputación máis municipalista da historia”, con una inyección inédita de más de 103,2 millones de euros en financiación directa a los concellos.

La herramienta clave de esta estrategia es el Plan CooperOU, dotado con 19 millones de euros este año y con previsión de llegar a 20 millones en la recta final del mandato. No obstante, Menor censuró con dureza la normativa fiscal estatal, que retiene 3,5 millones de euros del presupuesto “a pesar de ser unha administración saneada con débeda cero”.

Fondos e infraestructuras

Para compensar este límite fiscal, la entidad se ha volcado en la captación de fondos comunitarios, participando en proyectos por 67,1 millones de euros (30,7 millones ya en gestión), entre los que destacan los PAI de Valdeorras y Ourense Sur —con 10 millones previstos por programa— y el PERTE del ciclo del agua (16,3 millones para instalar 65.000 contadores digitales y crear el centro inteligente AquaOU).

En el ámbito autonómico, Menor reivindicó a su administración como “a provincial galega con máis acordos coa Xunta de Galicia”, movilizando 13,2 millones de euros en alianzas estratégicas como la prevención de incendios (4 millones), el regadío de A Limia (4 millones) o el Parque Acuático de Monterrei (3,6 millones). A esto se suma la creación de una nueva línea específica de apoyo a la ganadería, dotada con 350.000 euros para potenciar razas autóctonas y premiar las buenas prácticas en el rural.

Avala su gestión con más de 103 millones a los concellos, un escudo social de 13 millones y récord de inversión en red viaria

En materia de cohesión territorial, subrayó el “fito histórico en materia de infraestruturas”, con 25,5 millones de euros destinados al mantenimiento de los 1.850 kilómetros de la red viaria provincial, fundamentales para dar una “resposta inmediata e coordinada ante as crises ambientais recentes”, como los fuegos del pasado verano y las riadas en el oriente provincial.

Escudo social

Más allá de las obras, el balance reservó un apartado central a las políticas de bienestar, con más de 13 millones de euros invertidos desde 2024 en “unha evolución sen precedentes nas políticas sociais da Deputación”. El Servizo de Axuda no Fogar (SAF) triplicó su dotación para atender a 1.100 personas en 91 concellos, la teleasistencia cubre a 3.000 usuarios sin lista de espera, la Tarxeta ChegOU movilizó 1,2 millones de euros y el Plan de Vivienda alcanzará los 1,5 millones de euros para regularizar inmuebles ruinosos.

Termalismo y dardo a Sanidad

A su vez, Menor situó el patrimonio termal como “verdadeiro eixo de benestar, envellecemento activo, saúde preventiva e dinamización económica”, con 28.000 beneficiarios y un impacto de 7,5 millones de euros en los balnearios. Desde la presidencia de la Red de Villas Termales de la FEMP, aprovechó para afear a la ministra de Sanidad, Mónica García, que rechazara financiar la balneoterapia en la sanidad pública por supuesta falta de evidencia científica: “Dixo que as nosas augas non tiñan valor terapéutico, que equivocada está!”.

Cultura y turismo

El presidente provincial ensalzó también el vigor cultural del OUFF (15.000 espectadores), el Marcos Valcárcel (40.000 visitantes), el Teatro Principal (144 funciones) y la Escuela de Artes y Oficios (275 alumnos, récord histórico). En turismo, apostó por la Vía de la Plata para “convertela nun factor clave de desenvolvemento”, orientándola al cicloturismo de cara al Xacobeo 2027, al tiempo que avanzó en la transformación digital con la Oficina Única Virtual y un Plan Director de IA para concellos rurales.

“Pensar en grande”

Acompañado por su equipo, Luis Menor concluyó con un mensaje de autoafirmación: “Demostramos que un territorio pequeno pode pensar en grande. Afrontamos o último ano deste mandato coa ambición intacta para seguir facendo provincia, escoitando a todos os axentes e ofrecendo máis e mellores servizos á cidadanía”.