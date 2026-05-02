María Miranda, ourensana en la Copa del Mundo: “Tengo que recorrer 140 kilómetros para entrenar”

El deporte de competición conlleva una gran responsabilidad y, en muchas ocasiones, importantes sacrificios. Un ejemplo de ello es la patinadora María Miranda García, natural de O Carballiño, que cada día que entrena tiene que movilizarse 140 kilómetros entre ida y vuelta, siendo cuatro veces a la semana como mínimo. Sin embargo, su esfuerzo se ha visto recompensado con una clasificación internacional en la modalidad de Show.

Pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva formando parte del club Condado?

Respuesta. Llevo en el equipo desde diciembre de 2017, que fue cuando comencé mi trayectoria en el patinaje de forma más constante. Desde entonces, he ido creciendo tanto a nivel deportivo como personal dentro de esta disciplina.

P. ¿Cómo ha sido la transición de competir de manera individual a integrarse en un grupo?

R. La diferencia entre ambas modalidades es bastante significativa. Cuando se compite de forma individual, todo depende de uno mismo y de los propios límites, tanto físicos como mentales. Sin embargo, en la modalidad de Show, el trabajo es completamente colectivo, todos dependemos de todos, y cada integrante del grupo tiene la misma importancia para lograr un buen resultado final.

P. Lleva tres años compitiendo en la modalidad de Show, ¿qué aspectos destacaría? Y, en particular, ¿qué ha significado “Reina Eterna”, el último disco con el que habéis logrado la clasificación?

R. De estas tres temporadas patinando en grupo, destacaría especialmente el trabajo en equipo, el compañerismo y la excelente relación que existe entre todos. En cuanto a “Reina Eterna”, es un programa increíble, en el que esa conexión y el buen ambiente del grupo se reflejan claramente en la pista. Es cierto que al principio no fue sencillo, ya que este año hubo muchas incorporaciones y fue necesario un periodo de adaptación. No obstante, con esfuerzo y compromiso, logramos alcanzar unos objetivos que no imaginábamos al principio y nos clasificamos para la Copa del Mundo.

El Grupo Junior representando "Reina Eterna".

P. Reside en O Carballiño y tiene que movilizarse a Salvaterra de Miño mínimo cuatro días a la semana. ¿Cómo lo compagina en su día a día?

R. La organización del tiempo resulta compleja, ya que entre ida y vuelta tengo que recorrer 140 kilómetros para entrenar. Los desplazamientos y las numerosas horas de entrenamiento semanal hacen que disponga de poco tiempo para estudiar. Aun así, al llevar esta rutina desde pequeña, he aprendido a organizarme cada vez mejor, aprovechando al máximo cada momento libre para poder compaginar ambas responsabilidades.

P. Esta será su primera participación en una competición internacional. ¿Qué expectativas tiene y cómo recibió la noticia?

R. Se trata de una experiencia completamente nueva para mí. Aunque ya he participado en campeonatos de España tanto en la modalidad individual como en Show, esta será mi primer certamen internacional. Afronto esta oportunidad con mucha ilusión, por lo que mi principal objetivo es disfrutar al máximo de la experiencia y, por supuesto, defender el programa de la mejor manera posible.