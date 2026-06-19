Permisos retribuidos en España 2026: días y causas de ausencia en el trabajo que recoge el Estatuto de los Trabajadores

Los permisos retribuidos actualmente constan por matrimonio, nacimiento, enfermedad de familiares, fuerza mayor o catástrofes, entre otros supuestos.

Las nuevas normas de conciliación laboral en España han ampliado hasta 14 los permisos retribuidos reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores, tras la incorporación de medidas europeas y los cambios introducidos para responder a situaciones excepcionales como catástrofes naturales.

Estas actualizaciones afectan directamente a los derechos laborales de los trabajadores en 2026, ya que regulan tanto los días de permiso como las horas retribuidas por causas familiares, personales o de fuerza mayor.

Lista de permisos retribuidos en España (2026)

El sistema actual incluye permisos por matrimonio, nacimiento, enfermedad de familiares, fuerza mayor o catástrofes, entre otros supuestos. Estos son los principales:

Matrimonio o pareja de hecho: 15 días naturales de permiso retribuido

Fallecimiento de familiar: 2 días (4 si hay desplazamiento), hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. El Gobierno quiere ampliarlo a 10 días

Enfermedad, hospitalización o intervención de familiar: ampliado a 5 días

Fuerza mayor familiar: hasta 4 días al año por horas retribuidas en casos de urgencia

Catástrofes o fenómenos meteorológicos extremos: hasta 4 días, ampliables mientras persista la imposibilidad de acudir al trabajo

Deberes inexcusable de carácter público: tiempo indispensable (incluye mesa electoral, jurado o votación)

Nacimiento y cuidado del menor: 19 semanas por progenitor

Lactancia: 1 hora diaria hasta los 9 meses (ampliable)

Exámenes prenatales y preparación al parto: tiempo indispensable

Donación de órganos o tejidos: tiempo necesario para pruebas y procedimientos

Mudanza: 1 día de permiso

Funciones sindicales: según crédito horario establecido

Formación vinculada al puesto de trabajo: hasta 20 horas anuales

Nacimiento prematuro con hospitalización: reducción de jornada u horas adicionales según el caso

Qué cambia con los nuevos permisos laborales

Las reformas en conciliación han consolidado un modelo más flexible, especialmente tras la regulación de la fuerza mayor por catástrofes, incorporada tras episodios meteorológicos extremos como la DANA.

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El objetivo es garantizar que los trabajadores puedan ausentarse del trabajo sin pérdida salarial en situaciones familiares urgentes o de imposibilidad de desplazamiento.