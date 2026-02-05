Iria Rodríguez, una ourensana en espera por el resultado del MIR: “Para mí ha sido poner mi vida entre paréntesis”

Durante siete meses, la vida de Iria Rodríguez, una joven médica natural de Verín, estuvo prácticamente en pausa. Jornadas de estudio interminables, simulacros, preguntas tipo examen y entrenamientos ajustados al minuto. Todo con un único objetivo: aprobar el MIR. Ahora, con el esfuerzo ya hecho, vive una de las fases más extrañas del proceso: esperar.

Este jueves la tensa espera vivió un avance. El Ministerio de Sanidad publicó la plantilla definitiva del examen. Este es un paso clave que fija la nota real tras resolverse las impugnaciones y acerca a miles de aspirantes al momento decisivo de elegir plaza.

Me encantaría que diesen ya los puestos para asimilarlo y organizar mi vida

Entre ellos está esta joven médica natural de Verín y residente en Pontevedra, que intenta volver poco a poco a la normalidad. Entrena con más calma, planea algún viaje y trata de desconectar tras meses de preparación intensa. Aun así, la incertidumbre pesa. “Me encantaría que diesen ya los puestos para saber si sí o si no, asimilarlo y organizar mi vida”, confiesa.

Su vocación sanitaria estuvo clara desde joven, aunque al principio dudó entre Medicina e Ingeniería Biomédica. Probó esta última, pero pronto descubrió que lo suyo era la medicina. Se cambió de carrera y completó los seis años sin grandes dudas. Durante ese tiempo, el MIR apenas estuvo presente en su día a día, salvo en momentos puntuales como la elección de academia. Fue en sexto curso cuando empezó a adquirir verdadero peso.

"Un paso casi obligatorio si quieres trabajar”

El MIR -el examen imprescindible para poder especializarse y ejercer dentro del sistema sanitario público- marca el futuro profesional de miles de graduados cada año. Se trata de una prueba tipo test en la que las respuestas incorrectas restan 0,33 puntos y cuyo resultado determina el orden de elección de especialidad y hospital. Para ella, supone mucho más que un examen: “Es como abrirme las puertas a ser independiente. Es un paso casi obligatorio si quieres trabajar”.

La preparación intensiva dura alrededor de siete meses y muchos aspirantes describen esta etapa como una vida congelada. Ella lo resume así: “Para mí ha sido poner mi vida entre paréntesis”. Aunque había iniciado una preparación más ligera durante sexto -entre prácticas y el trabajo de fin de grado-, el verdadero esfuerzo llegó después, con jornadas centradas casi exclusivamente en estudiar y hacer preguntas tipo examen.

Iria Rodríguez practicando atletismo. | Cedida

Decidió preparar el MIR desde Pontevedra, de forma online, para mantener una parte fundamental de su rutina: el deporte. Vive con su novio y entrena atletismo todos los días en Vigo, adaptando las sesiones al ritmo de estudio. “Estar en mi ambiente y entrenar fue lo que me mantuvo a flote”, explica. Por eso descartó trasladarse a una ciudad centrada exclusivamente en la oposición. Necesitaba desconectar del bucle del MIR y moverse en un entorno distinto al de los apuntes.

El día que hice el examen del MIR tenía todo el apoyo que podía pedir, y eso fue suficiente

Los meses estuvieron marcados por altibajos emocionales, con días de confianza plena y otros de dudas. Su rutina era siempre la misma: estudio, simulacros y entrenamiento. El ejercicio le servía como reset mental. El día del examen no llevó amuletos, pero sí el apoyo de su familia y su pareja, que la acompañaron hasta la sede. “Tenía todo el apoyo que podía pedir, y eso fue suficiente”.

Mayor número de aspirantes

Con la plantilla definitiva ya publicada, el proceso entra ahora en su recta decisiva. El próximo 24 de febrero está prevista la publicación de las listas provisionales de resultados, tras las cuales se abrirá un plazo de reclamaciones. En marzo llegará el listado definitivo y, posteriormente, la elección de plazas en Madrid.

Iria Rodríguez en su foto de la orla. | La Región

Esta edición, además, presenta particularidades que aumentan la tensión. Se ha presentado un mayor número de aspirantes, lo que ajusta las estimaciones de puesto, y el proceso de impugnaciones ha sido especialmente complejo. A ello se suma la incertidumbre habitual del sistema: cada año cambian las tendencias y especialidades que antes se agotaban tarde pueden hacerlo mucho antes. Solo quienes quedan entre los mil primeros tienen la tranquilidad absoluta de poder elegir cualquier plaza; el resto no respira del todo hasta sentarse frente al Ministerio.

Ella baraja tres especialidades posibles -Traumatología, Anestesia o Ginecología y Obstetricia- y mira al futuro con ganas de cambiar de aires, quizá hacia Madrid o zonas cercanas como Segovia o Guadalajara, donde le gustaría realizar la residencia.

Como consejos para el MIR, considero que la clave está en escucharse, respetar los propios límites y no tener miedo a desconectar

Más allá del resultado, tiene claro cuál ha sido su mayor aprendizaje: cuidarse durante el proceso. “Importa muchísimo más mantenerte a flote”, asegura. Cree que la clave está en escucharse, respetar los propios límites y no tener miedo a desconectar cuando hace falta. “Es mejor hacer diez horas bien que once agotado”.

Ahora, con la nota prácticamente cerrada, solo queda esperar. Ella se queda con la sensación de haberlo dado todo. Está contenta con su resultado y afronta estas semanas con calma. “Pienso fríamente y no me podría haber salido mejor. Hice todo lo que pude, trabajé todo lo que pude y me mantuve a flote. Eso es lo que me llevo”.