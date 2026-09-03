Los médicos amenazan con la huelga indefinida

Las protestas de los médicos contra el Estatuto Marco del Gobierno central se recrudecen y avanzan hacia una huelga indefinida desde octubre. El comité de huelga estatal, del que forma parte O’Mega -sindicato mayoritario entre los facultativos gallegos-, ha acordado explorar ese nuevo paro, aunque la decisión deberá ser ratificada ahora por las ejecutivas de las organizaciones implicadas.

La escalada llega después de que el Consejo de Ministros aprobase este lunes el proyecto de ley que renovará la norma que regula las condiciones laborales del personal estatutario de la sanidad pública. El texto inicia ahora su recorrido parlamentario, pero lo hace sin el respaldo de los médicos, que llevan meses movilizándose y reclaman una regulación propia para su profesión.

María Pazo, de O’Mega, considera que esta situación es “triste” para médicos y ciudadanos. La representante sindical acusa al Gobierno de adoptar una “decisión unilateral”, sin contar con los facultativos y tras meses sin reuniones con el Ministerio de Sanidad. Tampoco da por hecho que el proyecto llegue a convertirse en ley. “Con la fragmentación del Gobierno, creo que esto no irá hacia delante en el Parlamento”, sostiene.

La presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Ourense, Pilar Garzón, ve en la aprobación “una demostración más de la desconexión del Gobierno y del Ministerio de Sanidad con los profesionales médicos y facultativos”, a quienes define como “un pilar fundamental” del sistema. Confía en que el paso por las Cortes permita abrir por fin un diálogo efectivo con los profesionales, antes de “tensionar más” la sanidad pública.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, cargó también contra el Ejecutivo central. Calificó la aprobación de “un novo paso cara atrás” y de “provocación” ante la amenaza de una huelga indefinida. Criticó que el proyecto carezca de memoria técnica, económica y jurídica y avisó de las consecuencias de otro paro, ya que las anteriores semanas de huelga afectaron a más de 300.000 actos asistenciales en Galicia. Una movilización sin fecha de finalización, advirtió, “agravaría aínda máis” las listas de espera.