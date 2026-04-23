O’Mega denuncia un “vaciado” de citas ante el paro médico

El sindicato médico O’Mega denuncia un “vaciado” de citas en la sanidad pública gallega para los días la huelga de facultativos convocada la próxima semana. contra el Estatuto Marco. Según la organización, esta práctica implicaría la cancelación anticipada de consultas y pruebas diagnósticas con el objetivo de reducir el impacto cuantitativo a nivel cifras del paro médico.

Fuentes médicas del CHUO consultadas apuntan a una realidad más matizada. Se estarían produciendo reajustes en la programación, pero dentro de dinámicas habituales del sistema sanitario. “Hay problemas de camas y reprogramaciones puntuales, algo que sucede cada certo tempo”, explican. En el caso de las consultas, señalan que en anteriores huelgas no se aplicó la “sobreprogramación habitual”, lo que genera la percepción de agendas más ligeras. “Si se se cumple con lo recomendado, puede parecer que se están vaciando las agendas”, indican.

Por su parte, el Sergas niega cualquier actuación extraordinaria. “Non se está organizando nada diferente ao que se fai de maneira habitual nunha semana de folga”, sostienen, y explican que la actividad asistencial se planifica en función de los servicios mínimos, los permisos de los trabajadores y la necesidad de garantizar la atención prioritaria. “O principal obxectivo é garantir a mellor asistencia aos cidadáns”, añaden.