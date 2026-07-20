Las mejores bodegas para hacer enoturismo en Ourense este verano

Los días de sosiego estivales ofrecen una oportunidad inigualable para descubrir el alma de los paisajes ourensanos a través del vino, con concellos que custodian algunos de los proyectos enoturísticos más fascinantes de Galicia.

En la comarca del Ribeiro, el viaje puede comenzar en Ribadavia de la mano de Viña Costeira, un auténtico gigante del sector. Esta bodega destaca en la temporada estival por su innovadora oferta de ocio, que incluye paseos en barco por el río Miño con catas a bordo, visitas teatralizadas y su célebre evento nocturno “Noite das Perseidas”, dedicado en esta edición al eclipse solar. Además, sus terrazas sobre los viñedos se llenan de vida con música en directo y cuidadas propuestas gastronómicas.

Siguiendo el curso del agua en Castrelo de Miño, Adega Ramón do Casar representa la vertiente más íntima y emotiva de la zona. Esta firma galardonada ofrece paseos por sus viñedos en ladera, mientras que su gran atractivo veraniego reside en la tranquilidad de su terraza exterior, ideal para degustar sus prestigiosos vinos monovarietales con vistas panorámicas al Miño.

En Boborás, el peso de la historia se hace patente en Pazo Tizón, un impresionante conjunto arquitectónico del siglo XVI. Las visitas estivales permiten conocer de cerca la tradición vitivinícola del Ribeiro, combinando el aprendizaje de los procesos de elaboración del vino con catas al aire libre.

Muy cerca, en el concello de A Arnoia, Bodegas Nairoa fusiona la tradición gallega con la tecnología de vanguardia. Desde 1999 elabora vinos de alta expresión que los visitantes pueden descubrir en su sala de catas.

Finalmente, el recorrido se traslada a la Ribeira Sacra de la mano de Rectoral de Amandi, bodega integrada en el grupo Bodegas Gallegas. La visita ofrece una inmersión en la viticultura heroica característica de la zona, con un recorrido guiado por sus viñedos e instalaciones que culmina con una cata comentada de cuatro de sus vinos más representativos.