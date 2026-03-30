La ofensiva contra la maleza prevé el decomiso de madera en la provincia de Ourense

Tras los devastadores incendios, la Xunta de Galicia ha puesto en marcha un ambicioso convenio para el periodo 2026-2029 destinado a mantener a raya la maleza y los árboles de alto riesgo en los perímetros de las viviendas, además de diversas cuestiones de impacto medioambiental.

¿Cuáles son las principales novedades?

El acuerdo consolida el sistema público de limpieza ampliando su duración a cuatro años para garantizar una mejor planificación a largo plazo. Sus grandes novedades son la creación de “zonas de actuación urgente”, que permiten limpiar terrenos peligrosos de forma inmediata saltándose los largos plazos de aviso, y el rescate a los pequeños ayuntamientos. En los municipios de menos de 10.000 habitantes, la Xunta asume directamente la orden legal de limpieza forzosa para aliviar a los consistorios

¿Quién asume los costes de la limpieza?

Depende exclusivamente de la colaboración del propietario. Si decides colaborar y firmas un contrato voluntario de mantenimiento, pagarás una tarifa subvencionada de 420 euros anuales por hectárea directamente a la empresa pública Seaga, mientras que la Xunta cubre el resto del coste. Por el contrario, si ignoras los avisos del ayuntamiento y la Administración tiene que entrar a limpiar a la fuerza, tendrás que abonar el coste íntegro de los trabajos sin ayudas. En este último caso, la Xunta te cobrará la factura como una deuda de derecho público por vía ejecutiva.

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¿Cómo se asumen y tramitan las multas?

Mientras que la Xunta cobra las facturas, en el caso de las sanciones, el concello es el único encargado de enviarte los avisos y tramitar las multas legales por no limpiar.

¿Qué pasa con la maleza desbrozada y los restos forestales?

Seaga asume la responsabilidad de retirar, procesar y gestionar todos los residuos de naturaleza forestal generados en el desbroce. El convenio establece claramente que los ingresos económicos que Seaga pueda llegar a obtener por vender o aprovechar industrialmente esa biomasa se destinarán a compensar y abaratar los elevados costes que asume la Xunta.

¿Qué ocurre con la madera de los árboles prohibidos?

Si tienes árboles prohibidos, como pinos o eucaliptos, dentro de una franja y no los talas, la Administración se ocupará de ello y decomisará la madera inmediatamente. Desde ese momento, los troncos dejan de ser de tu propiedad. Seaga se encargará de vender esa madera en el mercado, y el dinero exacto que logre recaudar con ella se descontará directamente de la factura final que te enviará la Xunta por haber limpiado tu terreno forzosamente.