¿Sabe usted que Montealegre teme por nuevos botellones y suciedad durante los magostos?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, Montealegre teme nuevos botellones y suciedad durante los magostos y macroeventos de este año
¿Sabe usted que entre los tradicionales magostos en Montealegre, los botellones improvisados, y los”macroeventos” que anuncian, esperemos que este año las autoridades se pongan las pilas? ¿Que vistas las imágenes de todo el monte emporcallado de otros años, en esta ocasión se teme lo peor? ¿Que habrá que tomar medidas, y no solo a posteriori?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
EL ENVEJECIMIENTO, UNA CAUSA
Ourense, la provincia con las tasas de actividad y empleo más bajas del país
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Miércoles, 28 de octubre
Lo último