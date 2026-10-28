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¿Sabe usted que Montealegre teme por nuevos botellones y suciedad durante los magostos?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, Montealegre teme nuevos botellones y suciedad durante los magostos y macroeventos de este año

Imagen de archivo de alguno de los botellones celebrados en Montealegre.
Imagen de archivo de alguno de los botellones celebrados en Montealegre. | La Región

¿Sabe usted que entre los tradicionales magostos en Montealegre, los botellones improvisados, y los”macroeventos” que anuncian, esperemos que este año las autoridades se pongan las pilas? ¿Que vistas las imágenes de todo el monte emporcallado de otros años, en esta ocasión se teme lo peor? ¿Que habrá que tomar medidas, y no solo a posteriori?

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