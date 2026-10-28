¿Sabe usted que Montealegre teme por nuevos botellones y suciedad durante los magostos?

¿Sabe usted que entre los tradicionales magostos en Montealegre, los botellones improvisados, y los”macroeventos” que anuncian, esperemos que este año las autoridades se pongan las pilas? ¿Que vistas las imágenes de todo el monte emporcallado de otros años, en esta ocasión se teme lo peor? ¿Que habrá que tomar medidas, y no solo a posteriori?

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