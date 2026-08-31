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Ha vuelto a ocurrir. El Real Madrid tenía una ciudad deportiva al final del paseo de la Castellana, Logró que se recalificaran los terrenos y donde había campos de fútbol, la cancha de baloncesto del equipo e incluso una pista de hielo se levantan ahora las cuatro torres que configuran el skyline de Madrid y un precioso muñón que los llega a la cintura.
Con el dinero que logre podrá seguir haciendo “dumping” deportivo porque sus arcas estarán llenas
Para paliar la falta de instalaciones deportivas, el club se trasladó a una zona más alejada pero que ya estaba en los planes de expansión de la ciudad, a Valdebebas, y ahora 25 años después del primer pelotazo se produce el segundo porque mucho del terreno que compró y que no ha utilizado ha vuelto a ser recalificado como urbano en un nuevo plan urbanístico del Ayuntamiento y todo el mundo sabe lo que eso significa. Con el dinero que logre podrá seguir haciendo “dumping” deportivo porque sus arcas estarán llenas y quizá dedique parte de lo que sobre a comprar otros terrenos más alejados adonde tarde o temprano llegará la ciudad y volverá a producirse otro pelotazo, Y así sucesivamente, con o sin Florentino.
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