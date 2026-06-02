Las multas por no desbrozar las fincas cercanas a los núcleos habitados llegan a los 100 mil euros

La Lei de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia incluye la obligación, bajo riesgo de multa, del desbroce de las parcelas cercanas a los núcleos habitados. Tras los incendios devastadores del pasado año 2025, en especial, los grandes incendios de quinta generación registrados en el mes de agosto, la administración fijó un plazo límite para limpiar de maleza las llamadas franjas secundarias, es decir, las fincas que están ubicadas a 50 metros alrededor de los concellos. El objetivo es proteger las viviendas y que las localidades cuenten con un área de protección antes de entrar en los meses de más sequía y calor. Cualquier edificación aislada debe contar también con sus terrenos limpios y desbrozados desde el pasado día 1 de junio.

Multas de entre 100 a 100 mil euros

A partir de este mes, los propietarios que no hayan cumplido con la limpieza preventiva de la peligrosa vegetación se exponen a posibles multas que pueden llegar hasta los 100.000 euros y que pueden imponer los concellos. La recta final del plazo ha conllevado un trabajo intensivo de los vecinos y también de la contratación de empresas silvícolas que reconocen no haber dado abasto con todas las solicitudes, así como las solicitudes a Seaga, la agencia dependiente de Medio Rural.

Las inspecciones, por tanto, podrán derivar en envío de notificaciones a esos propietarios de terrenos en los que no se haya desbrozado y retirado eucaliptos, pinos, acacias o mimosas cercacanas a las casas en las franjas de seguridad.

Tras los 15 días naturales posteriores a la recepción de dicho aviso, si no se ha cumplido con la limpieza pendiente, los dueños podrán ser multados por parte de la administración municipal competente y por un importe de entre 100 euros y los 1.000 euros, en caso de infracción leve, pero pudiendo alcanzar los 100.000 euros de sanción económica si la falta se considera grave.