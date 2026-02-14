Nivel rojo del río Miño en A Peroxa y del Avia-Miño en Ribadavia

La Confederación Hidrográfica Miño Sil (CHMS) mantiene en nivel rojo el río Miño a su paso por A Peroxa, así como el Avia-Miño en el municipio de Rivadavia.

Según la última actualización de niveles, con datos de las 15,00 horas de este sábado, otros tres ríos de la provincia ourensana se mantienen en nivel naranja. Se trata del Sil a su paso por O Barco de Valdeorras, el Miño a su paso por Ourense y el Avia en Ridavadia.

Además, en Pontevedra, permanece en alerta naranja el río Miño a su paso por Salvaterra.

En cuanto a los embalses, las presas continúan con niveles de ocupación altos, en algunos casos por encima del 95% y están desaguando varias de ellas: San Martiño en Quiroga (677,94 metros cúbicos por segundo), Montefurado en Quiroga (135,15 m3/seg), Bao en O Bolo (133,81 m3/seg) o Velle en Ourense (1.762,86 m3/seg).

Por otra parte, el plan Inungal de la Xunta se mantiene activo, con varios ríos bajo vigilancia en nivel naranja (riesgo elevado). Así, en la provincia de Ourense están en seguimiento el Miño (Ourense y Salvaterra), Avia (Rivadavia) y Limia (Bande).