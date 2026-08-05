¿Sabe usted que aún no se superó la resaca del Mundial?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, algunos aguantan la decoración otros cuatro años

Bandera española en la Plaza del Príncipe de O Barco de Valdeorras
Bandera española en la Plaza del Príncipe de O Barco de Valdeorras

¿Sabe usted que tras un mes de julio eufórico que terminó con la Roja levantando la Copa del Mundo, se pueden ver por toda la provincia banderas y decoraciones olvidadas? ¿Que, pasadas las semanas, uno se empieza a cuestionar si no se habrán dejado a propósito? ¿Que como esta en la Plaza del Príncipe de O Barco de Valdeorras, algunos señalan que por supersiticón, y se quedarán ahí hasta el próximo mundial?

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