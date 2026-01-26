☔ LLUVIAS INTENSAS
Suspendido el tren convencional entre Ourense y Vigo o Santiago

¿Sabe usted que no fueron pocas las trasnadas que la Ingrid incentivó?

Hoy, en el Quen cho dixo, coches bloqueados por megalitos durante la nevada

¿Sabe usted que no fueron pocas las trasnadas que la Ingrid incentivó? ¿Que más allá de lanzar bolas de nieve -a traición muchas veces-, también hubo otras picardías? ¿Que más de uno se encontró su coche bloqueado por megalitos blanquecinos? ¿Que no sabemos si fue un conato de muñeco de nieve o una idea ponzoñosa? ¿Y que, a lo mejor, era un refuerzo a la idea de no coger el coche durante la helada? 

