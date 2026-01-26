¿Sabe usted que no fueron pocas las trasnadas que la Ingrid incentivó? ¿Que más allá de lanzar bolas de nieve -a traición muchas veces-, también hubo otras picardías? ¿Que más de uno se encontró su coche bloqueado por megalitos blanquecinos? ¿Que no sabemos si fue un conato de muñeco de nieve o una idea ponzoñosa? ¿Y que, a lo mejor, era un refuerzo a la idea de no coger el coche durante la helada?

