Nueva incidencia en el tren Madrid-Ourense: "Pagamos por AVE y nos pusieron un AVLO"

Una nueva incidencia en el AVE Madrid–Ourense programado para este jueves 12 de febrero vuelve a provocar molestias entre los pasajeros de Renfe. El tren AVE 4565, con salida prevista a las 16:00 horas desde la estación de Chamartín (Madrid), termina realizando el trayecto en un material distinto al inicialmente programado, concretamente en un AVLO, la versión low cost de Renfe.

Este cambio implica que el número de coche y de plaza puede no coincidir con la reserva original y que el tren no contará con servicio de cafetería. Renfe ha pedido a los viajeros que sigan las indicaciones de su personal y ha emitido disculpas por las molestias ocasionadas. Algunos pasajeros han manifestado su descontento: “Para esto hubiera cogido el siguiente, más barato, que era AVLO”, reflejando la frustración por pagar un AVE y viajar en un tren con menos servicios.

La compañía ferroviaria informa que se trata de una incidencia operativa y que se tomarán medidas para minimizar el impacto en los pasajeros afectados. Se recomienda consultar con personal de Renfe antes de abordar el tren para cualquier ajuste en plazas o servicios.