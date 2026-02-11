¿Sabe usted que a Renfe le crece la nariz como a Pinocho?

¿Sabe usted que la gestión de Renfe es mala a diario pero en momentos de crisis es directamente desvergonzada? ¿Que no sólo deja de indemnizar a los viajeros por los retrasos, sino que directamente los engaña? ¿Que ocurrió cuando, por si las moscas, un usuario llamó a la estación media hora antes para preguntar si se mantenía el tren a Coruña de las 10.15, le confirmaron que sí y cuando llegó comprobó que estaba cancelado?