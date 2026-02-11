¿Sabe usted que a Renfe le crece la nariz como a Pinocho?

DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, miércoles, 11 de febrero
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que la gestión de Renfe es mala a diario pero en momentos de crisis es directamente desvergonzada? ¿Que no sólo deja de indemnizar a los viajeros por los retrasos, sino que directamente los engaña? ¿Que ocurrió cuando, por si las moscas, un usuario llamó a la estación media hora antes para preguntar si se mantenía el tren a Coruña de las 10.15, le confirmaron que sí y cuando llegó comprobó que estaba cancelado?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, miércoles, 11 de febrero
PROTESTA CONTRA MERCOSUR
La expedición de Ourense, la primera en tomar la plaza de Colón en Madrid en la tractorada nacional
Lo último
432 EDIFICIOS EN ESTADO "DEFICIENTE"
El claustro de San Francisco y las fuentes de As Burgas, en estado "muy deficiente"