Nueva línea de ayudas a Fiestas de Interés Turístico de la provincia de Ourense

El Concello de Manzaneda podrá volver a optar este año a las ayudas de la Xunta destinadas a la promoción y difusión de las fiestas declaradas de interés turístico de Galicia. El plazo para presentar solicitudes quedó abierto este martes y permanecerá activo hasta el próximo 19 de junio o hasta el agotamiento de los fondos. El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitó el municipio para informar al alcalde, Pedro Yáñez, de esta nueva convocatoria impulsada por Turismo de Galicia, que cuenta con un presupuesto total de 500.000 euros.

Pardo recordó que el tradicional Fulión de Manzaneda fue una de las fiestas beneficiadas el pasado año, con una ayuda de 4.000 euros. En total, Turismo de Galicia destinó 76.000 euros a 19 celebraciones de la provincia de Ourense, entre ellas las de Viana do Bolo, Vilariño de Conso, Laza, Ribadavia, Allariz o Monterrei. Las subvenciones están dirigidas a concellos gallegos que organicen durante 2026 fiestas reconocidas como de interés turístico de Galicia.

Cada municipio podrá recibir una única ayuda, de hasta 4.000 euros, para sufragar gastos relacionados con la promoción turística de las celebraciones, como campañas publicitarias, cartelería, anuncios en medios de comunicación o actuaciones artísticas. Con esta iniciativa, señalan que buscan potenciar estas fiestas de interés turístico. En el caso de las fiestas gastronómicas, también podrán cubrirse gastos vinculados a la compra del producto protagonista del evento.

La Xunta destaca que estas ayudas buscan impulsar un turismo sostenible y de calidad, además de favorecer la economía local, contribuir al equilibrio territorial y ayudar a combatir el despoblamiento en el rural gallego. Durante la visita, Manuel Pardo puso en valor la relevancia de los Entroidos do Oriente ourensán, entre los que se encuentra el de Manzaneda, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2025, junto a Viana do Bolo y Vilariño de Conso. La declaración conjunta supone un nuevo reconocimiento al valor cultural y patrimonial de estas celebraciones, que destacan por su diversidad, tradición y fuerte arraigo social y por sus elementos característicos como los “fulións”.