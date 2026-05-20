Hacerse un Sánchez

CARTAS AL DIRECTOR
Cuando el silencio es una condena
Como se da la circunstancia de que no hay nadie en el país que se haya trabajado un proyecto personal de carácter político durante la totalidad de su trayectoria vital, con el objeto de engarzarlo en medio de los demás y de llevarlo en común para que sea compartido por una mayoría significativa de ciudadanos, nos vemos en la situación, sea cual sea la ideología de los partidos que aspiran a gobernar, derechas o izquierdas, de tener que pactar un ejecutivo de coalición. Por tanto, después de los últimos meses de convocatorias electorales supongo que a todos nos habrá quedado claro que esto a corto plazo va a ser así.
Desde que se formó el primer gobierno de PSOE y Podemos se comenzó a poner en marcha un proceso de descalificacion que llegó al insulto personal por parte de la oposición. Se proclamó que era necesario un gobierno monocolor sustentado en una mayoría absoluta para dar estabilidad al país. Imagino que a estas alturas aquellas aspiraciones estarán ya olvidadas y arrinconadas, salvo que algún líder sea lo bastante insensato como para volver a reclamar lo mismo.
Yo, por mi parte, estoy al margen de todo esto, porque me interesa la política, no las algaradas y el marketing.
Sobre todo, como dice Serrat , para que no sean necesarios más héroes ni más milagros para adecentar el local.
Alberto Quintairos Rodríguez
(Ourense)
