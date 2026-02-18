La obra pública repunta en la provincia, pero sigue muy lejos de los años dorados del AVE

La licitación de obra pública en Ourense completó el pasado año una nueva vuelta en su particular montaña rusa. Tras tocar fondo en 2024, cuando la provincia se hundió en el top 10 de los territorios más olvidados de España, el ejercicio 2025 acabó con 221,8 millones de euros movilizados (según los datos de las licitadoras agrupadas en Seopan). Es un crecimiento del 56,6% respecto a 2024, que no oculta una fragilidad estructural: la provincia sigue muy lejos de los 345 millones de obra pública que se llegaron a movilizar en 2021 y ni siquiera logra alcanzar las cifras de 2023. De hecho, acabó 2025 en el puesto 20 en inversión por habitante en el Estado, lo que refleja que no hay rastro de la presunta discriminación positiva tantas veces proclamada.

La ciudad, furgón de cola

La cara más amarga de la estadística se encuentra en la ciudad. A pesar de ser la tercera urbe de Galicia por población, se ha visto relegada a la quinta posición en volumen de licitación por parte del Concello en 2025. Los 17,14 millones de euros licitados por el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome suponen una mejora respecto al desértico 2024, pero son insuficientes para competir con el dinamismo de los gobiernos locales de otras ciudades.

Según el informe de la Federación Gallega de la Construcción, Ourense ha sido superada no solo por Vigo y A Coruña, sino también por los concellos de ciudades con menos población como Ferrol (34,2 millones ) o Pontevedra (27,7).

Rebote estatal

El verdadero motor del rebote ourensano en 2025 fue el Gobierno central. Tras un 2024 de parálisis casi total (46 millones licitados), el Estado cerró el 2025 inyectando 90,4 millones, un incremento del 94% para obras en la provincia, impulsado por los más de 40 millones del saneamiento del Barbaña -una obra que llevaba lustros en el cajón-, la Variante Exterior del AVE o la Circunvalación Norte, así como el mantenimiento de vías ya existentes. Es decir: todas ellas llevan años en los papeles. Sin embargo, no se movió, un año más, ni un euro en las largamente demandadas autovías A-56 (conexión con Lugo) o A-76 (Ourense-Ponferrada).

Consolidación Xunta

Por su parte, la Xunta de Galicia se consolida como el actor más estable de todas las administraciones. Sus 67 millones licitados (un crecimiento del 63% interanual) tienen un nombre propio: la ampliación del Polígono (11 millones) y la construcción de la sede la Escuela de Ingeniería Aeronáutica en el Campus (10 millones), que se erige como la obra singular más importante del año por su valor estratégico para el futuro de la provincia, as

Dientes de sierraI

El análisis del último lustro (2021-2025) demuestra que Ourense es incapaz de mantener una tendencia de crecimiento estable. La inversión depende excesivamente de la voluntad política del Estado y de la aparición de proyectos puntuales de gran envergadura. Mientras no se reactiven de forma decidida las autovías pendientes y se complete la segunda fase de la Variante Exterior, Ourense seguirá viviendo de años de maquillaje estadístico que no resuelven el déficit histórico de infraestructuras. Y todo ello está en duda, pues el Gobierno central se ha negado en múltiples ocasiones a asegurar que se completará la Variante con los tramos pendientes y, por si fuera poco, en las últimas semanas ha sembrado dudas sobre la materialización de la A-56, insinuando su posible conversión en un simple corredor.

Entidades locales al alza

Lo que sí ha ido despuntando en los últimos años es la licitación de las entidades locales de la provincia, tanto concellos como Diputación. De hecho, desde la implantación del nuevo Plan CooperOU -también conocido como Plan único de reparto de fondos-, se han aumentado las entregas a los municipios, lo que se ha materializado año a año en una recuperación de la obra pública licitada.

10 principales obras de 2025

El ranking de obras licitadas está encabezado de forma abrumadora por el saneamiento del río Barbaña y la ampliación de la EDAR de San Cibrao das Viñas, una obra del Estado que moviliza más de 43,2 millones, seguida por la rehabilitación del firme de la autovía A-52 entre A Gudiña y Cualedro, con 17,5 millones. La Xunta, por su parte, protagoniza el bloque central del listado con la urbanización del Plan Parcial de San Cibrao (11,9 millones), la construcción de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica en el Campus (10 millones) y el acondicionamiento de la OU-540 hacia Bande (6 millones). El Concello de Ourense entra en el top ten con los proyectos de la Vasco Díaz Tanco (5,1) y la Rampa de Sas (3,5).

Completan la lista actuaciones como la mejora energética del centro penitenciario de Pereiro (4,7), las obras de integración ferroviaria en el tramo Taboadela-Rante (4,4) y la reparación del viaducto de la AG-53 sobre el Barbantiño (3,5).