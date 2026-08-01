Las obras en la A-52 causan retenciones en ambos sentidos, coincidiendo con la operación salida de agosto
A MEZQUITA
Las obras en la A-52 provocan retenciones de hasta cinco kilómetros en A Mezquita y A Cañiza en plena operación salida de agosto
Las obras activas en la autovía de las Rías Baixas (A-52) están causando retenciones en ambos sentidos durante este sábado, coincidiendo además con la operación salida del mes de agosto. Las acumulaciones oscilan entre los dos y cinco kilómetros, dependiendo del lugar.
Están ubicadas en dos puntos, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). Uno de ellos es la entrada a Galicia por el municipio ourensano de A Mezquita (desde la parroquia de A Canda), que se corresponde con el kilómetro 111, donde las retenciones son de entre cuatro y cinco kilómetros.
Por su parte, en el punto kilométrico 273, a la altura de A Caniza (Pontevedra), las acumulaciones de vehículos se extienden durante dos y tres kilómetros. Esto está sucediendo durante un fin de semana de intensos desplazamientos, durante el que la DGT espera un total de 5,6 millones en toda España.
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