Las obras en la A-52 desvían el tráfico por la N-525 en Ourense

Un nuevo obstáculo en la red viaria vuelve a poner a prueba la paciencia de los usuarios de las carreteras ourensanas. La autovía A-52 sufre un nuevo corte al tráfico en sentido Madrid, un bloqueo provocado por las obras de renovación del firme que se ejecutan en varios puntos de su trazado y que encadenan tramos cortados a lo largo de los meses, sin que los conductores recuerden la última vez que realizaron el recorrido sin incidencias.

Durante estas últimas semanas, el tráfico estuvo cortado entre el Padornelo y Puebla de Sanabria, más de 30 kilómetros con desvío obligatorio por carretera convencional. Para garantizar la seguridad de los operarios y de los propios usuarios, los conductores que viajaban en dirección a la capital se veían obligados a abandonar la autovía a través de la salida 103. A partir de ese punto, comenzaba el verdadero calvario logístico: un desvío provisional que redirige obligatoriamente el flujo de vehículos hacia la localidad de Requejo.

Retenciones

La densidad del tráfico de la autovía se desploma en la N-525, transformando este tramo en un embudo donde camiones y turismos compartían una vía convencional que provocaba frecuentes retenciones e incrementaba la peligrosidad del trayecto. Además, al atravesar varios pueblos, las limitaciones obligaban a disminuir la velocidad y con ella aumenta el tiempo de los viajes.

Ahora, continúan los cortes en sentido Madrid con un nuevo desvío desde Puebla de Sanabria hasta Mombuey. De nuevo los conductores se ven obligados a volver a la N-525 y recorrer casi 30 kilómetros por una vía convencional.