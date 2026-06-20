Una ola de calor sahariano dispara los termómetros en Ourense

Mañana comienza oficialmente el verano y, aunque las altas temperaturas ya se han dejado sentir durante las últimas semanas, la provincia de Ourense se prepara ahora para afrontar el primer gran episodio de calor extremo. La coincidencia del solsticio estival con la entrada de una masa de aire sahariano disparará los termómetros en los próximos días, castigando con especial dureza a las cuencas del Miño y del Sil.

El termómetro iniciará una escalada imparable a partir de este mismo fin de semana. Según los pronósticos de MeteoGalicia y la Aemet, para la jornada de hoy sábado se esperan máximas de 36 grados en la ciudad, activando los primeros avisos amarillos en el área del Miño y el sur provincial. Sin embargo, mañana domingo la situación se recrudecerá: el termómetro rozará los 39 grados y la alerta se elevará a nivel naranja en la comarca del Miño, extendiéndose el aviso amarillo a Valdeorras y al noroeste de Ourense.

Pico de temperaturas

El clímax de este sofocante episodio llegará a principios de la próxima semana, coincidiendo con la festividad de San Juan. Entre el martes y el miércoles se podrían registrar máximas asfixiantes de 43 grados en la ciudad. Además, se encadenarán noches tropicales, con mínimas que no bajarán de los 21 grados, dificultando el descanso. El desencadenante es un bloqueo atmosférico sobre el golfo de Génova y una dana al oeste peninsular, actuando como motor para impulsar aire muy cálido desde África. A partir del miércoles , el escenario más probable es que las temperaturas comiencen a descender de forma ligera y que las máximas caigan por debajo de los 30 grados .

Ante este panorama, la Aemet advierte de un nivel de peligro “importante” en las horas centrales del día, especialmente para la realización de actividades al aire libre y para colectivos vulnerables, como personas de edad avanzada o con enfermedades crónicas. Asimismo, el riesgo de incendios forestales irá en aumento, una amenaza especialmente crítica en el norte peninsular que vendrá unida a la posible aparición de tormentas secas -con aparato eléctrico y escasa precipitación- y a noches inusualmente cálidas. Ante esta situación, las autoridades instan a la responsabilidad ciudadana, dado que este escenario coincidirá con el tradicional encendido de hogueras por San Juan.