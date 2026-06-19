ZONA CERO
Día 2 tras las riadas en las comarcas de Viana y Valdeorras
La piscina de olas del parque acuático de Monterrei es uno de sus principales atractivos.
La piscina de olas del parque acuático de Monterrei es uno de sus principales atractivos. | Xesús Fariñas

Galería | El parque acuático de Monterrei abre sus puertas con nuevas atracciones

ARRANCA LA TEMPORADA

Con nuevas atracciones, como más toboganes o un río lento, el parque acuático de Monterrei abre las puertas un año más. Esta es una de las opciones favoritas de los ourensanos para combatir el calor durante el verano

El parque acuático de Monterrei abrió sus puertas un verano más. Los ourensanos pueden volver a disfrutar de sus atracciones y combatir el calor de la provincia durante la temporada estival. Grupos de familia, amigos y algunos en solitario decidieron acudir para comenzar la temporada del parque acuático por todo lo alto.

Este 2026 cuenta con algunas novedades como un río lento, un parque multiaventura y ,por supuesto, nuevos toboganes para seguir siendo uno de los lugares preferidos de los ourensanos para pasar los días de calor.

Estas novedades van a ir abriendo de manera progresiva a lo largo de las semanas pero se espera una gran demanda. Las piscinas de olas, zona splash o la zona infantil recibieron a sus primeros visitantes.

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1/10 Un joven disfruta de los toboganes del parque acuático de Monterrei. | Xesús Fariñas
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2/10 Los ourensanos bajan a toda velocidad por los toboganes del parque acuático de Monterrei. | Xesús Fariñas
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3/10 Los socorristas al pendiente que todos cumplan la normativa en el parque acuático de Monterrei. | Xesús Fariñas
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4/10 Los coloridos toboganes del parque acuático de Monterrei son de lo más visitado por los ourensanos. | Xesús Fariñas
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5/10 Un par de jóvenes cargan su flotador para dirigirse a una de las atracciones del parque acuático de Monterrei. | Xesús Fariñas
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6/10 El parque acuático de Monterrei es una de las mejores opciones para combatir el calor en Ourense. | Xesús Fariñas
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7/10 Grandes y pequeños disfruntan del parque acuático de Monterrei. | Xesús Fariñas
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8/10 En familia el parque acuático de Monterrei se disfruta mucho más. | Xesús Fariñas
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9/10 Comienzan las olas en el parque acuático de Monterrei. | Xesús Fariñas
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10/10 Diversión y poder combatir el calor de la mano en el parque acuático de Monterrei. | Xesús Fariñas

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