Galería | El parque acuático de Monterrei abre sus puertas con nuevas atracciones

La piscina de olas del parque acuático de Monterrei es uno de sus principales atractivos.

El parque acuático de Monterrei abrió sus puertas un verano más. Los ourensanos pueden volver a disfrutar de sus atracciones y combatir el calor de la provincia durante la temporada estival. Grupos de familia, amigos y algunos en solitario decidieron acudir para comenzar la temporada del parque acuático por todo lo alto.

Este 2026 cuenta con algunas novedades como un río lento, un parque multiaventura y ,por supuesto, nuevos toboganes para seguir siendo uno de los lugares preferidos de los ourensanos para pasar los días de calor.

Estas novedades van a ir abriendo de manera progresiva a lo largo de las semanas pero se espera una gran demanda. Las piscinas de olas, zona splash o la zona infantil recibieron a sus primeros visitantes.