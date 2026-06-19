ARRANCA LA TEMPORADA
Galería | El parque acuático de Monterrei abre sus puertas con nuevas atracciones
ARRANCA LA TEMPORADA
El parque acuático de Monterrei abrió sus puertas un verano más. Los ourensanos pueden volver a disfrutar de sus atracciones y combatir el calor de la provincia durante la temporada estival. Grupos de familia, amigos y algunos en solitario decidieron acudir para comenzar la temporada del parque acuático por todo lo alto.
Este 2026 cuenta con algunas novedades como un río lento, un parque multiaventura y ,por supuesto, nuevos toboganes para seguir siendo uno de los lugares preferidos de los ourensanos para pasar los días de calor.
Estas novedades van a ir abriendo de manera progresiva a lo largo de las semanas pero se espera una gran demanda. Las piscinas de olas, zona splash o la zona infantil recibieron a sus primeros visitantes.
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