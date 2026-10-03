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Real Unión de Irún - UD Ourense (1-0)

¿Sabe usted que las Olas do Río Mao sigue compitiendo por ser la mejor ruta de España?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, un último empujón para hacer de Olas do Río Mao el mejor sendero de España

Sendero Olas do Río Mao.
Sendero Olas do Río Mao. | La Región

¿Sabe usted que las Olas do Río Mao, una ruta circular de siete kilómetros en torno a las parroquias de A Cela y San Paio de Araúxo, en el concello de Lobios, sigue compitiendo por ser la mejor ruta de España? ¿Que la semana pasada se había puesto por delante de las candidatas de Cantabria y Extremadura, pero parece que esta última se acerca peligrosamente? ¿Y que va a necesitar un último empujón de votaciones?

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