El oriente ourensano se une para presentar su Entroido

La unión hace la fuerza. Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Manzaneda presentaban durante la jornada de ayer sus Entroidos de manera conjunta, y es que “A Terra do Fulión” se estrena este año como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Estos tres municipios, que conforman el Triángulo de Alta Montaña, se convierten así en la primera candidatura conjunta en obtener esta distinción. Su tradición entroideira comparte elementos característicos, entre ellos el fulión -agrupación de bombos, azadas y guadañas que tocan al unísono-, la harina, los lardeiros o la celebración de los jueves de comadres y compadres.

Melisa Macía, Pedro Yáñez y Germán García-Ávila, alcaldes de Vilariño, Manzaneda y Viana respectivamente, estuvieron presentes en un acto en el que se destacó la figura de sus boteiros y mázcaras, así como la importancia de permanecer unidos en este camino que parece no tener fronteras. La cita tuvo lugar en el centro de día de Manzaneda y sirvió para dar a conocer de forma conjunta la programación de los Entroidos de estos tres municipios del oriente ourensano, que estrenará reconocimiento bajo la denominación de Entroidos do Oriente Ourensán.

Además de los tres regidores, participaron en la presentación la gerente del Inorde, Emma González, y el representante de Turismo de Galicia en Ourense, Cecilio Santalices.

Durante el encuentro se desgranaron las principales citas de cada Entroido, que volverán a convertir al Macizo Central en uno de los epicentros del carnaval tradicional gallego.

Pusieron el acento en el valor cultural, histórico y simbólico de estos Entroidos y su capacidad para dinamizar social y económicamente el territorio. Se destacó también el papel fundamental de las asociaciones y colectivos que mantienen vivas estas tradiciones, garantizando el relevo generacional y el vínculo de muchas personas que, aunque no residen todo el año en la comarca, regresan expresamente para participar en el Entroido.

Pedro Yáñez explicaba que además del programa, las rondas de fulión recorren las aldeas por las noches, sobre todo los fines de semana. Melisa Macía destacaba que además del Entroido presentaban sus fiestas gastronómicas, agradeciendo las ayudas recibidas de las administraciones, así que pedía respeto para el Entroido de Manzaneda, Vilariño e Viana: “A patente do fulión é nosa e hai que respetalo”.

A su vez Germán García explicaba que su programa ya lo habían presentado, pero que esta era una manifestación conjunta, destacando que celebran su día grande en días diferentes, “e esa é unha forma de combinarse e que sea algo en movemento”. Emma González señalaba que “é unha seña de identidade importante para a provincia e para este macizo central ourensán”. Santalices finalizaba el acto sumando que “a Axencia de Turismo de Galicia ten claro que ten que apoiar estes entroidos” y los felicitaba por su merecido reconocimiento, explicando que también tiene a mayores un tirón económico grande.

Los tres municipios vivirán sus días grandes durante las próximas semanas

Sábado de Entroido, Domingo Gordo y Martes de Entroido serán los días más destacados en estas tres localidades, que llevan semanas inmersas en su celebración más tradicional. Vilariño de Conso se encargará de abrir este ciclo con su gran desfile de fuliones y la Festa do Cabrito durante el sábado 14 de febrero.

Tan solo 24 horas después, las calles de Viana do Bolo acogerán el sonido atronador de bombos y azadas, acompañados por sus boteiros, en un pasacalles que precederá a la LIV edición de la Festa da Androlla, una de las citas gastronómicas con mayor trayectoria de la comunidad gallega.

Por su parte, Manzaneda celebrará por todo lo alto su Martes de Entroido, una cita obligada en la que sus mázcaras bailarán al ritmo de los fuliones. Las calles se llenarán de vecinos y visitantes, que disfrutarán de un desfile en el que reinará, como no puede ser de otra manera, la tradición, con una comida de confraternización entre los participantes. “A Terra do Fulión” lo tiene claro, ellos serán el mejor lugar para vivir el Entroido.