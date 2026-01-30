Ourense activa la alerta: lluvia, granizo y viento este viernes

La provincia de Ourense sigue afectada por una sucesión de borrascas a las que los modelos a medio plazo no ponen fecha final. Ayer jueves,, la provincia volvió a sufrir varias sacudidas de una nueva borrasca -esta ya sin nombre- que será relevada por otra que hoy viernes ha puesto de nuevo a toda la provincia en aviso amarillo.

Ourense enfrenta hoy un cóctel meteorológico a lo larog de hoy viernes: lluvias intensas, tormenta, granizo, vientos intensos y nevadas a partir de 900 metros. MeteoGalicia advierte que entrarán sucesivas líneas de inestabilidad, dejando momentos de lluvia y vientos fuertes con tormenta y granizo. Esta inestabilidad será “especialmente forte á tarde” cno nieve en zonas altas.

De hecho, toda la provincia está en aviso amarillo desde las 1200 a las 21,00 horas de hoy, por precipitaciones acumuladas en 12 horas de más de 40 litros por metro cuadrado y posibles acuulacioens de más de 15 litros en una hora.

El sábado llegará un poco de calma, aunque por la noche volverá un nuevo frente que barrerá Galicia. Lo mismo el domingo, la jornada empezará calmada pero ya de noche volverá una intensa borrasca que dejará inestabilidad al menos hasta el lunes.

Para los días sucesivos, los modelos advierten que al menos seguirán entrando borrascas de forma continua hasta el domingo 8 de enero. Queda por ver si el tiempo dará una tregua para la semana grande del Entroido.

Esta situación pone de nuevo en el foco a los ríos. Al cierre de esta edición, el Arnoia, el Limia, el Avia y el Miño estaba en aviso amarillo, en la cuenca Miño-Sil, es decir, en prealerta, por lo que hoy podrían repetirse los desbordamientos. También el Támega estaba en esta situación en la cuenca del Duero de la comarca de Monterrei.

El viento dejó apagones en O Barco y Boborás este jueves y trenes retrasados o suspendidos

Apagones y trenes

En la jornada de ayer jueves hubo incidencias, sobre todo por el viento. En O Barco, la caída de árboles sobnre el tendido eléctrico provocó un apagón en la villa, que tambén sufrieron en Boborás. Además, en la villa barquense se cortó un tramo del paseo do Malecón debido al desprendimiento de la chapa de un edificio.

En cuanto a la circulación, la alta velocidad ferrroviaria se vio condicionada por nuevas redcciones de velocidad por una incidencia detectada en la vía en el tramo entre Vilavella, en A Mezquita y la bifurcación de Pedralba, en Zamora, que provocó retrasos.

Asimismo, el temporal obligó a suspender algunos ferroviarios de media distancia, como el Ouernse-A Coruña de las 19,50 horas.